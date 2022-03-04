Оперативники ФСБ обнаружили в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчаткой

Сотрудники управления ФСБ России по РК и г. Севастополю обнаружили в Крыму несколько тайников с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, используемыми для совершения диверсионно-террористических актов.

Тайники находились вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов, – сообщили в УФСБ.

Кроме того, в тайнике обнаружена металлическая труба, заваренная стальной пластиной, начиненная зарядом из тротиловых шашек общим весом 8,5 кг. В схронах также находились 8 штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина общим весом свыше 9,5 кг.

В другом тайнике найдены радиоуправляемые самодельные взрывные устройства (СВУ) большой мощности, общая масса которых составляет 35 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Данный тип устройств используется для совершения диверсионно-террористических актов. СВУ содержит готовые поражающие элементы в виде фрагментов арматуры. Это свидетельствует о том, что целью поражения могли являться объекты с массовым пребыванием людей, – рассказали в УФСБ.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по части 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и частью 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК России. Сейчас оперативники ФСБ разыскивают людей, причастных к созданию этих схронов.

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