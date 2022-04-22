Оперативники ФСБ задержали в Крыму Интернет-экстремиста

Сотрудники УФСБ России по РК и г. Севастополю пресекли деятельность жителя региона, подозреваемого в распространении материалов экстремистской направленности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Управления ФСБ.

Установлено, что житель Симферопольского района Республики Крым, 1975 года рождения с помощью сети «Интернет» разместил в одной из социальных сетей материалы, которые, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей, — говорится в сообщении.

По ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе «Интернет») возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 5 лет лишения свободы.