реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Оперативники ФСБ задержали в Крыму Интернет-экстремиста

crimeapress_news



реклама в крыму


Оперативники ФСБ задержали в Крыму Интернет-экстремиста
Скриншот: УФСБ

Оперативники ФСБ задержали в Крыму Интернет-экстремиста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:52 22.04.2022

Сотрудники УФСБ России по РК и г. Севастополю пресекли деятельность жителя региона, подозреваемого в распространении материалов экстремистской направленности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Управления ФСБ.

Установлено, что житель Симферопольского района Республики Крым, 1975 года рождения с помощью сети «Интернет» разместил в одной из социальных сетей материалы, которые, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей, — говорится в сообщении.

По ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе «Интернет») возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

Узнайте больше:  ФСБ задержала украинских диверсантов: предотвращен теракт в отношении гуманитарного конвоя


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2022гг.