Оператор сотовой связи МТС не будет повышать стоимость услуг в Крыму. Пока не будет

Оператор сотовой связи МТС не будет менять условия обслуживания своих абонентов в Крыму, которые привели бы к повышению стоимости услуг. Об этом со ссылкой на МТС пишет ИА «Крыминформ» .

Планируемые изменения в тарифных планах пока отложены на неопределенный срок. Об их вводе абонентам будет сообщено дополнительно, — сказал представитель компании.

Речь идет о возможном повышении тарифов для туристов, приезжающих в Крым. Новые условия обслуживания должны были вступить в силу с 30 января. Предполагалось, что опция «Домашний пакет Россия+», которая за 100 рублей в месяц позволяла любому приезжему пользоваться в Крыму услугами связи по тарифам домашнего региона, перестанет действовать на территории полуострова. Вместо нее туристам предложили использовать опцию «Легкий отпуск», которая позволяла бы пользоваться теми же льготами, но за 50 рублей в сутки.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов сообщил, что по поручению главы Крыма провел переговоры с компанией.

МТС услышало наши доводы. Благодаря главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову, принято решение об отмене введения опции «Легкий отпуск», — написал министр на своей странице в Facebook.

Ранее в Минкомсвязи России заявили, что в ближайшем будущем все-таки ожидается повышение стоимости услуг на сим-картах МТС, купленных в Крыму (с номерами +7978). Это произойдет после введения на полуострове процедуры MNP (mobile number portability – возможность сменить поставщика услуг связи с сохранением телефонного номера) – в марте.