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Определены лауреаты Государственной премии Республики в 2023 году

Определены лауреаты Государственной премии Республики Крым в 2023 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:19 05.12.2023

Президиум крымского парламента поддержал проект постановления о присуждении Государственной премии Республики Крым за 2023 год 51 соискателю.

Как отметил первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, в соответствии с законом «О государственных наградах Республики Крым» и на основании решения Комитета по Государственной премии она присуждается ежегодно за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники и в других сферах.

Размер Госпремии Республики Крым по каждой из 12 номинаций составляет 114 тысяч 942 рубля.

Вручение Государственной премии Республики Крым приурочивается ко Дню Республики Крым – 20 января, — напомнил Ефим Фикс.

По информации заместителя председателя Комитета по Государственной премии РК Олега Романько, на соискание Государственной премии Республики Крым в 2023 году поступило 38 работ во все номинации. По итогам первого конкурсного тура путем тайного голосования для участия в конкурсе были допущены 26 трудов. Второй итоговый конкурсный тур определил победителей во всех 12-ти номинациях, 20 работ набрали большинство голосов.

 Определены лауреаты Государственной премии Республики Крым в 2023 году

В соответствии с принятым Постановлением Президиума крымского парламента, Государственная премия Республики Крым в 2023 году присуждена:

  1. В номинации «Литература»:

 — за книгу «Вспоминая мастера. Диалог с Григорием Иоффе продолжается» — журналисту Иванченко Ирине Ивановне;

 — за книгу «Крымский калейдоскоп» — писателю, члену Крымского регионального отделения Союза писателей России, почетному президенту Крымской Академии Наук Тарасенко Виктору Сергеевичу. 

  1. В номинации «Изобразительное искусство»:

 — за серию живописных диорам по истории и природе Крыма —  художнику Центрального музея Тавриды Дзисю Игорю Аксентиевичу.

  1. В номинации «Музыка и исполнительское мастерство»:

 — за цикл телепередач о классической музыке «Репетиция» — музыканту, корреспонденту ТРК «Крым» Ткачёву Александру Александровичу. 

  1. В номинации «Театральное искусство, телевидение, кинематография, журналистика» за спектакль «Рядовые»:

 — за спектакль «Рядовые» — коллективу Крымского Академического Русского драматического театра имени Горького;

 — за создание программы «Эпоха» — журналисту, автору программы Минчику Сергею Сергеевичу и режиссеру монтажа Собакарю Сергею Павловичу. 

  1. В номинации «Архитектура и строительство»:
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 — за монографию «Низкоэнергетические здания: окна, фасады, солнцезащита, энергоэффективность» — авторам книги, ученым  Дворецкому Александру Тимофеевичу и Шубину Игорю Любимовичу;

  — за работу по реставрации памятников архитектуры и истории XIX-XX века в Республике Крым —  работникам ООО «РемМастер».

  1. В номинации «Наука и научно-техническая деятельность»:

 — за подготовку содержательной части и проведение V, VI, VII Съездов русистов Республики Крым» — ученым-лингвистам КРИППО;

 — за монографию «Сосна Палласа в Горном Крыму» — ученому¸ доктору биологических наук, заведующему лабораторией лесоведения Никитского ботанического сада  Кобе Владимиру Петровичу. 

  1. В номинации «Образование, работы для детей и юношества»:

 — за творческий проект «Фестиваль детского творчества «Крымский вундеркинд» — сотрудникам КРИППО.

 — за книгу «Любить Родину» — Фёдорову Виталию Константиновичу. 

  1. В номинации «Здравоохранение, курорты»:

 — за инновационную методику в лечении сахарного диабета 2-го типа — коллективу санатория  «Сакрополь» (г. Саки).

  1. В номинации «Промышленность, топливо и энергетика»:

— за создание и внедрение инновационного оборудования с применением современных цифровых технологий импортозамещения для изготовления прецизионных электрических машин малой мощности — работникам завода «Фиолент»;

— за разработку и запуск новой продукции — работникам ООО «Новатор» (г. Джанкой).

  1. В номинации «Агропромышленный комплекс»:

— за монографию «Стабилизация вин: наука и практика» — научным сотрудникам Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач»;

 — за монографию «Ветеринарная неонатология с основами репродук-тологии» – ученым Агротехнологической Академии КФУ им. В.И. Вернадского. 

  1. В номинации «Крымоведение»:

—  за книгу «Крым в истории российской космонавтики и космических исследований» — коллективу авторов, участвующих в создании книги;

 — за научно-справочное издание «Наследие православного Крыма. XVIII – середина ХХ в. Монастыри, монастырские подворья, храмы, часовни»  —  ведущему научному сотруднику, руководителю Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Российского научно-исследовательского  института культурного и природного наследия имени Лихачёва Козлову Владимиру Фотиевичу. 

  1. В номинации «Крымский патриотизм»:

 — за монографию «Международные связи Республики Крым (2014-2022)» — Мурадову Георгию Львовичу и Иванченко Ярославу Александровичу. 

 Определены лауреаты Государственной премии Республики Крым в 2023 году

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