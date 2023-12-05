Определены лауреаты Государственной премии Республики Крым в 2023 году

Президиум крымского парламента поддержал проект постановления о присуждении Государственной премии Республики Крым за 2023 год 51 соискателю.

Как отметил первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, в соответствии с законом «О государственных наградах Республики Крым» и на основании решения Комитета по Государственной премии она присуждается ежегодно за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники и в других сферах.

Размер Госпремии Республики Крым по каждой из 12 номинаций составляет 114 тысяч 942 рубля.

Вручение Государственной премии Республики Крым приурочивается ко Дню Республики Крым – 20 января, — напомнил Ефим Фикс.

По информации заместителя председателя Комитета по Государственной премии РК Олега Романько, на соискание Государственной премии Республики Крым в 2023 году поступило 38 работ во все номинации. По итогам первого конкурсного тура путем тайного голосования для участия в конкурсе были допущены 26 трудов. Второй итоговый конкурсный тур определил победителей во всех 12-ти номинациях, 20 работ набрали большинство голосов.

В соответствии с принятым Постановлением Президиума крымского парламента, Государственная премия Республики Крым в 2023 году присуждена:

В номинации «Литература»:

— за книгу «Вспоминая мастера. Диалог с Григорием Иоффе продолжается» — журналисту Иванченко Ирине Ивановне;

— за книгу «Крымский калейдоскоп» — писателю, члену Крымского регионального отделения Союза писателей России, почетному президенту Крымской Академии Наук Тарасенко Виктору Сергеевичу.

В номинации «Изобразительное искусство»:

— за серию живописных диорам по истории и природе Крыма — художнику Центрального музея Тавриды Дзисю Игорю Аксентиевичу.

В номинации «Музыка и исполнительское мастерство»:

— за цикл телепередач о классической музыке «Репетиция» — музыканту, корреспонденту ТРК «Крым» Ткачёву Александру Александровичу.

В номинации «Театральное искусство, телевидение, кинематография, журналистика» за спектакль «Рядовые»:

— за спектакль «Рядовые» — коллективу Крымского Академического Русского драматического театра имени Горького;

— за создание программы «Эпоха» — журналисту, автору программы Минчику Сергею Сергеевичу и режиссеру монтажа Собакарю Сергею Павловичу.

В номинации «Архитектура и строительство»:

— за монографию «Низкоэнергетические здания: окна, фасады, солнцезащита, энергоэффективность» — авторам книги, ученым Дворецкому Александру Тимофеевичу и Шубину Игорю Любимовичу;

— за работу по реставрации памятников архитектуры и истории XIX-XX века в Республике Крым — работникам ООО «РемМастер».

В номинации «Наука и научно-техническая деятельность»:

— за подготовку содержательной части и проведение V, VI, VII Съездов русистов Республики Крым» — ученым-лингвистам КРИППО;

— за монографию «Сосна Палласа в Горном Крыму» — ученому¸ доктору биологических наук, заведующему лабораторией лесоведения Никитского ботанического сада Кобе Владимиру Петровичу.

В номинации «Образование, работы для детей и юношества»:

— за творческий проект «Фестиваль детского творчества «Крымский вундеркинд» — сотрудникам КРИППО.

— за книгу «Любить Родину» — Фёдорову Виталию Константиновичу.

В номинации «Здравоохранение, курорты»:

— за инновационную методику в лечении сахарного диабета 2-го типа — коллективу санатория «Сакрополь» (г. Саки).

В номинации «Промышленность, топливо и энергетика»:

— за создание и внедрение инновационного оборудования с применением современных цифровых технологий импортозамещения для изготовления прецизионных электрических машин малой мощности — работникам завода «Фиолент»;

— за разработку и запуск новой продукции — работникам ООО «Новатор» (г. Джанкой).

В номинации «Агропромышленный комплекс»:

— за монографию «Стабилизация вин: наука и практика» — научным сотрудникам Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач»;

— за монографию «Ветеринарная неонатология с основами репродук-тологии» – ученым Агротехнологической Академии КФУ им. В.И. Вернадского.

В номинации «Крымоведение»:

— за книгу «Крым в истории российской космонавтики и космических исследований» — коллективу авторов, участвующих в создании книги;

— за научно-справочное издание «Наследие православного Крыма. XVIII – середина ХХ в. Монастыри, монастырские подворья, храмы, часовни» — ведущему научному сотруднику, руководителю Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачёва Козлову Владимиру Фотиевичу.

В номинации «Крымский патриотизм»:

— за монографию «Международные связи Республики Крым (2014-2022)» — Мурадову Георгию Львовичу и Иванченко Ярославу Александровичу.