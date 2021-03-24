Опрелости у детей

Всем родителям известна такая проблема, как опрелости. Все мамы особенно пристально наблюдают за состоянием кожи своих малышей в летнее время. Как и почему возникает такая проблема, и можно ли ее избежать?

Кожа младенцев еще не полностью сформировалась. Содержание воды в клетках намного выше, чем у взрослого человека, теплорегуляция пока не полностью сформировалась, да и защитного слоя из микрофлоры и кожного сала пока нет. В таком возрасте ребенок особенно подвержен развитию дерматологических проблем.

Причинами опрелостей являются перегрев подгузниками, накопление под ними влаги, слишком плотная одежда, которая также не пропускает воздух. В паховой области опрелости появляются чаще всего, так как моча и кал имеют агрессивную кислотность, которая способствует раздражению кожи. Вследствие этого изменяется микрофлора, а точнее – многие полезные бактерии и кожное сало просто исчезают, стираются слишком плотно прилегающей одеждой.

Степени тяжести опрелостей:

Первая степень – покраснение кожи в складках и в местах прилегания подгузников или одежду. Пока они не беспокоят малыша.

Вторая степень – кожа в местах покраснений начинает покрываться микротрещинами, таким образом, малыш чувствует боль при соприкосновении мочи или другой агрессивной среды. Родители как раз такую стадию и замечают.

Третья стадия характеризуется отечностью пораженной кожи, ее активной эрозией, значительно повышается риск возникновения грибковых или бактериальных инфекций. Также возможно появление на коже гнойников и сыпи, которая в свою очередь вызывает нетерпимый зуд. Вследствие этого нарушается поведение ребенка, сон и питание.

Профилактика опрелостей:

После подмывания тщательно промачивайте кожу насухо, особенно в районе складок кожи.

Воздушные ванны – отличный способ предотвратить развитие опрелостей. В летний период времени можно продлевать их до получаса.

С помощью педиатра подберите подходящие уходовые средства и подгузники, которые не будут раздражать кожу малыша.

Не используйте влажные салфетки слишком часто, постоянное увлажнение проблемных участков кожи провоцирует появление опрелостей.

Установите оптимальную температуру и влажность в помещении.

Откажитесь от синтетической одежды, и не перегревайте малыша.

Минимизируйте использование стиральных порошков и гелей в процессе стирки вещей ребенка.

Не пренебрегайте использованием декапантенола и других лечебных мазей и препаратов.

Скажем в заключение, что уследить за опрелостями бывает сложно. Однако, если соблюдать все элементарные правила, то губительное влияние опрелостей можно свести до минимума. Будьте внимательны, и, если вы заметили такую проблему, обратитесь за советом к дерматологу.