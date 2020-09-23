Опреснять морскую воду в Крыму будут… Но в далекой перспективе

Накануне мы рассказывали о тактике решения вопроса водоснабжения Крыма, в частности, острой проблемы Симферополя, сел Симферопольского и Бахчисарайского районов. Как говорится, поправочка! Рассуждали мы о новых артезианских скважинах и опреснении морской воды. Так вот, опреснение – не тактика, а стратегия. Причем дальняя. Не будет таких систем и заводов в Крыму в ближайшее время. Когда-нибудь будут. Но не сейчас. Об этом на очередном заседании Госсовета Крыма заявил министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев.

По его словам, это: затратно, технологически трудно, наконец, в стране просто нет компаний, способных спроектировать и построить такой завод большой мощности. Тут мы согласимся (частично) с министром, ибо еще в новости про готовность компании Ростех поставлять в Крым водоопреснительные установки, нашлась червоточинка. Система, что производится и реализуется сейчас — МО-140-М, может применяться при снабжении водой индивидуальных домов с одновременным проживанием до 12 человек при норме потребления 250 л/чел. в сутки. Цена… от 236 тысяч рублей. Возможно, подобное техническое решение станет спасительным для приморских домов отдыха, мини-гостиниц, небольших санаториев и пансионатов. А как напоить, например, целый город? Нужен мощный завод, как в Израиле. Ключевое слово — «как».

Почему Республика не рассматривает возможность строительства опреснительных установок? В России таких производителей на такой объем нет. Мощность установок, которые когда-либо были построены в ближайших странах, составляли 20 тыс. куб метров. Предприятие было построено в Казахстане. Только сейчас там приступают ко второй очереди – 40 тыс. кубометров… В Геленджике приступили к разработке проектно-сметной документации такого предприятия на 10 тысяч кубометров… По предварительной оценке, цифры очень меняются, на нашу производительность для обеспечения только Симферополя сама площадка будет стоить около 20-30 млрд. рублей. Подвоз воды и работа по утилизации отходов прибавит значительные цифры, — рассказал Черняев.

Он подтвердил, что тема опреснения морской воды — перспективная, но «не даст быстрых решений». Всерьез сегодня она не рассматривается. Напомним, только Симферополю для нормального водоснабжения нужно ежесуточно 160 тысяч кубометров воды.