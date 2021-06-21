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Опрос: какие сувениры и подарки россияне привозят из поездок чаще всего
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Опрос: какие сувениры и подарки россияне привозят из поездок чаще всего

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 21.06.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие сувениры и подарки чаще всего россияне привозят из поездок. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 400 человек.

Самым популярным сувениром оказались магнитики, их привозят 24% опрошенных. На втором месте — местные деликатесы: такие сувениры себе и подарки друзьям привозят 15% респондентов. Замыкает тройку самых популярных сувениров алкоголь и табачные изделия, их приводят из поездок 6% участников опроса. Также 6% радуют себя и друзей ракушками, кораллами и камушками с морских курортов. Еще 5% привозят тарелки и чашки. Красивые фигурки и статуэтки привозят себе и дарят друзьям 4% респондентов. Столько же привозят из путешествий одежду. Открытки дарят 3% респондентов, по 2% приводят брелоки, косметику или драгоценности и бижутерию. Еще 1% опрошенных в качестве сувениров выбирает игрушки, — сообщили в пресс-службе сервиса.

О том, что привозят другие сувениры и подарки, рассказали 6% респондентов. А каждый пятый опрошенный признался, что не тратится в поездках на сувениры для себя и друзей.

Результаты опроса «Какие сувениры и подарки вы привозите из поездок?»

  • 24% — Магнитики
  • 15% — Местные деликатесы
  • 6% — Алкоголь и табачные изделия
  • 6% — Ракушки, кораллы и камушки с морских курортов
  • 5% — Тарелки или чашки
  • 4% — Красивые фигурки и статуэтки
  • 4% — Одежду
  • 3% — Открытки
  • 2% — Брелоки
  • 2% — Драгоценности и бижутерию
  • 2% — Косметику
  • 1% — Игрушки
  • 6% — Привожу другие сувениры
  • 20% — Не трачусь на сувениры для себя и друзей

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Опрос: какие сувениры и подарки россияне привозят из поездок чаще всего

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