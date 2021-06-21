Опрос: какие сувениры и подарки россияне привозят из поездок чаще всего

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие сувениры и подарки чаще всего россияне привозят из поездок. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 400 человек.

Самым популярным сувениром оказались магнитики, их привозят 24% опрошенных. На втором месте — местные деликатесы: такие сувениры себе и подарки друзьям привозят 15% респондентов. Замыкает тройку самых популярных сувениров алкоголь и табачные изделия, их приводят из поездок 6% участников опроса. Также 6% радуют себя и друзей ракушками, кораллами и камушками с морских курортов. Еще 5% привозят тарелки и чашки. Красивые фигурки и статуэтки привозят себе и дарят друзьям 4% респондентов. Столько же привозят из путешествий одежду. Открытки дарят 3% респондентов, по 2% приводят брелоки, косметику или драгоценности и бижутерию. Еще 1% опрошенных в качестве сувениров выбирает игрушки, — сообщили в пресс-службе сервиса.

О том, что привозят другие сувениры и подарки, рассказали 6% респондентов. А каждый пятый опрошенный признался, что не тратится в поездках на сувениры для себя и друзей.

Результаты опроса «Какие сувениры и подарки вы привозите из поездок?»

24% — Магнитики

15% — Местные деликатесы

6% — Алкоголь и табачные изделия

6% — Ракушки, кораллы и камушки с морских курортов

5% — Тарелки или чашки

4% — Красивые фигурки и статуэтки

4% — Одежду

3% — Открытки

2% — Брелоки

2% — Драгоценности и бижутерию

2% — Косметику

1% — Игрушки

6% — Привожу другие сувениры

20% — Не трачусь на сувениры для себя и друзей

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.