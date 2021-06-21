Опрос: какие сувениры и подарки россияне привозят из поездок чаще всего

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие сувениры и подарки чаще всего россияне привозят из поездок. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 400 человек.
Самым популярным сувениром оказались магнитики, их привозят 24% опрошенных. На втором месте — местные деликатесы: такие сувениры себе и подарки друзьям привозят 15% респондентов. Замыкает тройку самых популярных сувениров алкоголь и табачные изделия, их приводят из поездок 6% участников опроса. Также 6% радуют себя и друзей ракушками, кораллами и камушками с морских курортов. Еще 5% привозят тарелки и чашки. Красивые фигурки и статуэтки привозят себе и дарят друзьям 4% респондентов. Столько же привозят из путешествий одежду. Открытки дарят 3% респондентов, по 2% приводят брелоки, косметику или драгоценности и бижутерию. Еще 1% опрошенных в качестве сувениров выбирает игрушки, — сообщили в пресс-службе сервиса.
О том, что привозят другие сувениры и подарки, рассказали 6% респондентов. А каждый пятый опрошенный признался, что не тратится в поездках на сувениры для себя и друзей.
Результаты опроса «Какие сувениры и подарки вы привозите из поездок?»
- 24% — Магнитики
- 15% — Местные деликатесы
- 6% — Алкоголь и табачные изделия
- 6% — Ракушки, кораллы и камушки с морских курортов
- 5% — Тарелки или чашки
- 4% — Красивые фигурки и статуэтки
- 4% — Одежду
- 3% — Открытки
- 2% — Брелоки
- 2% — Драгоценности и бижутерию
- 2% — Косметику
- 1% — Игрушки
- 6% — Привожу другие сувениры
- 20% — Не трачусь на сувениры для себя и друзей
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