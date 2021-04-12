Опрос Туту.ру: как пассажиры оценивают питание в поездах

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, что пассажиры думают о питании в поездах, какие негативные и положительные моменты они отмечают на разных направлениях. Для этого аналитики Туту.ру изучили более 100 тысяч откликов, которые пассажиры оставили после поездок с 1 января по 31 декабря 2020 года. В 2020 году клиенты Туту.ру оценили внутрироссийские поезда, следующие по 258 маршрутам, а питанию уделяли особое внимание в отзывах о поездах, следующих по 61 направлению.

Своим мнением о путешествии делились только те пользователи, которые приобрели билет при помощи сервиса Туту.ру и совершили поездку по маршруту. На Туту.ру пользователи оставляют отзывы о поездах с лета 2016 года. Уже собрано порядка 475 тысяч откликов, на основе которых формируется оценка поездов, доступная всем посетителям при поиске билета на сайте.

Кулеры, качественный кофе и вендинговые аппараты. Анализ отзывов показал, что пассажирам важно, чтобы в вагонах были кулеры не только с кипятком, но и с холодной питьевой водой, которую можно набрать в стакан или в свою бутылку. Тогда не бывает ситуации, как в некоторых отзывах: «к восьми утра пассажиры потянулись за кипятком для чая, а его еще проводники не кипятили». Приятным бонусом пассажиры считают и бутилированную воду, если она входит в стоимость поездки. Но, судя по отзывам, в некоторых поездах предоставляют бутылочки воды по 0,25 мл, и пассажиры пишут, что это очень мало.

Также есть запрос на возможность заказать хороший, свежесваренный, кофе, а кроме того, пассажирам приятно, когда в вагонах есть вендинговые автоматы, где можно купить снеки. В целом, пассажирам нравится возможность выбора: купить какую-то еду и напитки на свой вкус и отказаться от питания, включенного в стоимость, если оно не нужно или не нравится.

«Всё понравилось! Особенно, что есть всегда кипяток и возможность купить у проводника что-нибудь к чаю. Хотелось бы ещё увидеть и хороший кофе. В данный момент этого не было»

«Разносят горячую еду, есть горячая вода. Можно купить дополнительно завтраки и обеды, мороженое»

«Кулер с водой в коридоре, всегда доступный кипяток. В дорогу можно с собой не брать из еды ничего: завтрак и ужин входят в стоимость, на сутки вполне хватает. Если нет — в продаже есть, чем перекусить»

«Единственный недостаток — маленький чайник 4,2 л на 114 чел. Приходилось все время ждать кипятка»

«В вагоне есть кулер с питьевой водой, есть комната с СВЧ, холодильником и электрочайником, где в любое время можно налить кипяток, а по желанию вам приготовят вкусный кофе»

«Ехали в СВ: чисто, хорошая постель с дополнительными подушками, легкий ужин, горячий завтрак. Кофе просто изумительный»

Посуда. Отдельный момент, который отмечают пассажиры в отзывах, — это посуда. К примеру, некоторым путешественникам неприятно, когда для того, чтобы получить стакан, нужно купить чай у проводника. И наоборот: бывает, что свой стакан есть, но кипяток в него налить нельзя самому, только покупать чай у проводника. Пассажиров это неприятно удивляет. Также некоторые считают посуду, в которой подаются напитки, неудобной.

«Можно спросить, и вам выдадут стакан, если вы свой забыли»

«Чай приносят в фирменных подстаканниках, но в дешевых граненых стаканах, которые болтаются в этих самых подстаканниках. Чайная ложка одна у проводника на весь вагон- которой он, как я понимаю лично размешивает сахар. Лимона для чая нет»

«Выделенное питание в принципе нормальное, единственное жалко, что чашка кофе не входит в него и надо покупать отдельно»

«Небольшой минус: если у вас есть своя чашка, выпить чай нельзя: титана нет! Только за дополнительную плату чай, кофе от проводников»

Питание, включенное в цену билета. На некоторых маршрутах есть включенное в стоимость билета питание. Относительно такой услуги мнения диаметрально противоположные. Одни пассажиры пишут, что это приятно, не надо заботиться о перекусе, и предложенный набор их устраивает. Другие высказывают сомнения в качестве включённого питания или даже пишут, что «не рискнули к нему притронуться». Причем противоположные отзывы о включенном в билет питании могут быть на одном и том же маршруте.

В некоторых отзывах люди обращают внимание на то, насколько еда полезная (бывают жалобы на высокую жирность блюд), подходит ли она детям и аллергиками, есть ли постное меню (если путешествие выпадает, например, на время Великого поста).

«Первый раз ехала в двухэтажном поезде, всё очень классно, даже кормили как в самолёте»

«Питание, положенное по билету, малосъедобно, ресторанное выглядит аппетитно»

«Еда не нужна. Не вкусно»

«Вкусный ланч-бокс и завтрак»

«В цену входил завтрак. Он немного подкачал. Кофе молотый не рекомендую точно»

«В вагоне СВ к персоналу — никаких претензий. А вот питание пассажиров необходимо улучшить, особенно, если заплатил 15-16 тысяч за СВ; в стоимость надо включать 2-хразовое питание. Набор продуктов — примитивный: булочки низкого качества».

«Кормили два раза: завтрак и ужин. На выбор из трёх блюд, очень вкусно»

«Ужин, который входил в стоимость — вкусный. Я выбрал рис со свининой. Была альтернатива — рис с курицей. Порадовали комплименты в виде колбасы, шоколадок, конфеток, бутылочек с водой»

«Думаю, надо заменить в питании свинину на диетическое мясо, по медицинским и религиозным основаниям»

«В билете указано питание, а по факту дают просто пряник и маленькую бутылку воды»

Вагоны-рестораны. В вагонах-ресторанах люди чаще всего обращают внимание на уровень цен, а также пишут о выборе блюд и особенно — алкогольных напитков. Немаловажно и то, какая в вагоне-ресторане атмосфера и не доставляет ли его близость неудобство пассажирам соседних вагонов.

«Был сильный запах еды из ресторана. Все время пахло капустой»

«Еда относительно вкусная, цены приемлемые, есть вино, пиво, виски»

Были в ресторане. Было вкусно, но на мой взгляд дорого. 3 блинчика с джемом — 380 рублей»

«Приятно удивил Ресторан. Повара готовят очень вкусно и супы, и закуски, цены умеренные. Могу судить. Так как часто ездил поездами дальнего следования»

«От ресторана никто не ходил по составу и не предлагал продукты питания. Идти через 6 вагонов не было желания, так как отсутствовала информация у пассажиров о меню в ресторане»

«Очень маленькие порции в вагоне ресторане и неоправданно большие цены! Поэтому люди не ходят!»

«Хотелось бы выделить вагон-ресторан, там отличный персонал, очень милые девушки и вкусная еда. Провела там всю поезду, потому что находиться в купе было невозможно из-за жары и неудобных полок»

«Можно заказать горячий завтрак из вагона-ресторана, меню на столике в купе, цены вполне адекватные»

Качество обслуживания. Также у пассажиров бывают жалобы на «скорость обслуживания»: путешественники рассказывают, что о том, что они ждут еду, приходится напоминать и иногда про них забывают.

«Накормили завтраком ближе к 11 (после того, как напомнили)»

«Несогласованность информации проводницы и ресторана относительно питания. При посадке спросила проводницу, когда будут кормить. На что она ответила: сейчас вам разнесут горячее питание. Прождав два часа, пошла спросить ещё раз. Та же проводница удивлено спрашивает — а вы хотите сегодня чтоб вас кормили? Сотрудник ресторана в результате покормил нас, когда уже пора было спать ложиться».

«Хотелось бы обратить внимание на работу ресторана. Очень долго ждал, когда подойдет официант. При мне несколько человек ушло, так и не дождавшись его. Мне самому пришлось его вызывать»

«Заказ завтрака в вагоне-ресторане занял 3 часа (каша, яичница и бутерброд), а вот кофе у проводника отличный (заварной)»

«Ужин, который входил в стоимость билета, принесли в 12 часов ночи, несмотря на то что заказ был сделан ещё до 7 вечера, а в 9 часов напоминали о заказе»

«Вагон-ресторан никакой. Салон электрички. Голые стены. голые столы, дермантиновые лавки»

«В вагоне-ресторане есть над чем поработать. Выбор небольшой, со своим огурцом для ребёнка нельзя, бокал нормально вина — 600 рублей»

Ранее Туту.ру составил рейтинг лучших поездов 2020 года на основе отзывов пассажиров. Исследование показало, что в целом 88,23% пассажиров оценивают свою поездку на поезде в 2020 году положительно, при этом 93% отдельно отмечают работу персонала и обслуживание, 80% хвалят туалеты. Аналитики Туту.ру отмечают, что доля тех, кто доволен опытом путешествия на поездах по России, растёт: так, по итогам 2018 года доля в целом положительных отзывов была на уровне 82,5%, а доля тех, кто оставил явно негативный отзыв после поездки на поезде, снизилась с 6,77% до 4,96%. При этом очевидно, что улучшилось состояние вагонов: два года назад их хвалили в 75% случаев, а теперь довольны 88%, оставивших отклик, число явно негативных оценок в отношении состояния вагонов сократилось с 12,15% до 5,26%.

В пятерку лучших поездов 2020 года, по версии клиентов Туту.ру, вошли «Ласточка Премиум», следующая по маршруту Ростов-на-Дону — Новороссийск, «Ласточки», следующие по маршрутам Санкт-Петербург — Бологое и Москва — Санкт-Петербург, а также поезда «Красная стрела» и «Невский экспресс» (Москва — Санкт-Петербург).