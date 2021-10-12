Органы государственной и муниципальной власти по закону могут получить сведения из ЕГРН только в электронной форме

Органы государственной власти и местного самоуправления по закону могут получить сведения из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) только в электронной форме. О соответствующих изменениях в федеральном законодательстве напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентина Кирлица. В течение нескольких лет Госкомрегистр регулярно обращался к министерствам и ведомствам, а также к муниципалитетам с призывом активно осваивать цифровые технологии и подавать документы на получение услуг учетно-регистрационной сферы в электронном виде. Специалисты комитета проводили обучающие семинары для сотрудников органов власти, оказывали необходимую консультативную помощь. Систематический анализ показывал, что не все города, районы и поселения оперативно перестраивались и осваивали электронные сервисы. При этом всеобщий переход на «цифру» оставался лишь вопросом времени.

Принятые в этом году поправки в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» обязывают Госкомрегистр предоставлять сведения из ЕГРН органам государственной власти и местного самоуправления в электронной форме. Да, за данной категорией заявителей остается право направлять запросы на предоставление информации из ЕГРН до 2023 года на бумажных носителях. Но ответ в любом случае они получат электронным способом. Поэтому при составлении запроса в графе «форма предоставления сведений» обязательно нужно указывать «в виде электронного документа». Также важно прописывать адрес электронной почты, куда эти данные нужно направить. Все эти законодательные новшества приняты в рамках всероссийского курса на цифровизацию, – цитирует пресс-служба Валентину Кирлица.

Зампредседателя напомнила органам госвласти, нотариусам и прочим категориям заявителей, которым информация из ЕГРН предоставляется бесплатно, что при заполнении запроса важно указывать основания для получения требуемых сведений. Согласно порядка предоставления сведений из ЕГРН, утвержденного приказом Росреестра, запросы, по содержанию и форме не соответствующие установленным требованиям, считаются неполученными и не рассматриваются.