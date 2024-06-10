Орудие преступления – глушитель. Что решит суд Симферопольского района

В Симферопольском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии органов предварительного расследования, обвиняемый в феврале 2024 года в ночное время суток, находясь в селе Красная Зорька, в ходе конфликта с незнакомым человеком нанес ему удар по голове автомобильным глушителем. В результате действий обвиняемого потерпевшему причинена открытая черепно-мозговая травма, что является тяжким вредом здоровью, опасным для жизни человека, — рассказали в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Наказание по ч. 2 ст. 111 УК РФ достаточно суровое – до 10 лет лишения свободы.