ОРВИ наступает. В Крыму на карантин закрываются классы в школах, но эпидпорог еще не превышен

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю проводит еженедельный оперативный контроль за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями населения полуострова.

На отчётной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 5 770 человек, показатель на 10 тысяч/населения — 30,4, эпидемический порог не превышен. В г. Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 2833 человека, показатель на 10 тысяч/населения — 54,2, выше уровня предыдущей недели на 35,7%, – сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Особенно в школах и детских садах.

На сегодня, на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов в 20 школах и 15 групп в 13 детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии – пять классов в двух школах, в Ялте – восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе – один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, — уточнила она. — Кроме того, в 13 детских садах закрыты 15 групп. В Керчи – в трех дошкольных учреждениях, в Кировском районе – в двух детских садах, в Нижнегорском закрыты три группы в двух детсадах, в Советском – три группы в двух детских садах, в Черноморском – в четырех детских садах закрыты четыре группы.

Главный санитарный врач Крыма отметила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе приходится на конец января – начало февраля, поэтому такие показатели будут держаться еще некоторое время.