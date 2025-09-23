«Осень на Тороповой даче» под Севастополем — на событие приглашают жён военнослужащих

На юге осень только вступает в свои права. Это особенное, уютное время для семейных посиделок. Мы хотим показать, как можно провести его с пользой и удовольствием: попробовать себя в рукоделии, творчестве или танце, найти новые интересы и направления. Ждем всех на поляне с 12.00, где будет работать фотозона, а перед самым началом сыграет военный оркестр! — рассказала организатор проекта «Осень на Тороповой даче» Елена Романова.