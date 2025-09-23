Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | «Осень на Тороповой даче» под Севастополем — на событие приглашают жён военнослужащих
автор фото: Виолетта Дульская (прошлогоднее событие "Осень на Тороповой даче"

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:31 23.09.2025

На Тороповой даче под Севастополем 27 сентября жены участников СВО и женщины-военнослужащие соберутся для самореализации и раскрытия творческого потенциала.

Уникальное мероприятие «Осень на Тороповой даче» уже второй год подряд объединит любителей творчества и искусства всех возрастов в рамках проекта «Женщины флотских городов» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ, командования Черноморского флота и правительства города. Оно продолжает традиции образовательной конференции «Черноморская звезда» и собирает на одной площадке на добровольных началах экспертов, которые делятся с участницами своими знаниями и умениями.

В одном из главных загородных мест отдыха севастопольцев, расположенном на 17-км Ялтинской трассы, участницы «Осени на Тороповой даче» прикоснутся к искусству и откроют новые горизонты для самовыражения. Каждая сможет выбрать то, что ей ближе, и создать уникальное произведение своими руками. В рамках мероприятия запланированы 27 мастер-классов по различным направлениям творчества: живопись, рукоделие, кожевенное дело, стилизация своего образа, и многое другое. Участницы смогут не только научиться новым техникам и создать собственные произведения, но и просто отлично провести время в дружеской атмосфере.

На главной поляне пройдут спортивные активности: йога, бачата, фламенко и дефиле для девушек, а в перерыве все участники смогут познакомиться с игрой «тэг-регби» и исполнить танцы народов мира. На мероприятие можно приезжать семьей: для родителей с детьми так же проведут несколько мастер-классов. Полевая кухня угостит настоящей армейской кашей и свежеиспеченным хлебом с чаем. Кроме того, будет организована выставка водолазного снаряжения и БПЛА.

Организаторы обещают трансфер на Торопову дачу из Севастополя и обратно.

На юге осень только вступает в свои права. Это особенное, уютное время для семейных посиделок. Мы хотим показать, как можно провести его с пользой и удовольствием: попробовать себя в рукоделии, творчестве или танце, найти новые интересы и направления. Ждем всех на поляне с 12.00, где будет работать фотозона, а перед самым началом сыграет военный оркестр! — рассказала организатор проекта «Осень на Тороповой даче» Елена Романова.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://chernomorskaya-zvezda.timepad.ru/event/3572169/

Увидеть подробную программу проекта «Осень на Тороповой даче» и прочитать о каждом мастере можно в группе.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

