«Осень в танце хризантем»: в Никитском саду стартует Бал хризантем-2025

На Бале хризантем-2025 будут представлены 225 сортов и гибридных форм крупноцветковой хризантемы.

Из них – 105 иностранных сортов, 35 сортов и 85 гибридных форм селекции учёных Никитского сада. Безусловно, найдут своих поклонников и мелкоцветковые хризантемы, представленные на этот раз 235-ю сортами. Из 90 интродуцированных сортов большинство – представители голландской селекции. Но объективности ради, надо сказать, что наибольший интерес у посетителей вызывают семь сортов селекции Никитского сада 1960-1970 годов, которые стали классикой, — отмечает сотрудники Никитского ботанического сада.

Безусловно, есть и новинки! Это 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы, впервые созданные в 2023 году. А также пять реинтродуцированных сортов-интродуцентов (Baltasar, Bislet Lilac, Flamenco Dark, Polisadena White, Polisadena Yellow).

Но по-прежнему самым интересным местом выставки является селекционный участок, на котором ВПЕРВЫЕ будут отбираться новые будущие сорта. В этом году на нём высажено более 4000 штук (!!!) сеянцев крупноцветковой хризантемы. Это настоящая сенсация.

Наиболее интересные сеянцы будут отмечены номерами, а посетители выставки могут предлагать для них свои названия. Самые оригинальные названия селекционерами закрепят за будущими сортами.

Никитский ботанический сад – уникальнейшее место, вот уже более двухсот лет притягивающее своей неповторимой красотой всех ценителей прекрасного. И каждой осенью наши гости могут полюбоваться одной из крупнейших коллекций хризантем, ведь НБС – это, прежде всего, старейшее научно-исследовательское учреждение, в котором бережно хранится генофонд ценных растений, – комментирует директор НБС-ННЦ, чл-корр. РАН, профессор, председатель Совета ботанических садов России Юрий Плугатарь. – Наш Бал хризантем – главный праздник года, долгожданное и незабываемое событие каждой осени. На этот раз на выставочной площадке высажено 43500 растений 460-ти сортов! Немыслимый букет! Так что Осени будет с кем покружиться в прекрасном танце. Мы так и назвали нашу 71-ую выставку – «Осень в танце хризантем».

Напомни, Бал хризантем ежегодно проводится в НБС-ННЦ с 1953 года:

Все, кто побывает на нашей выставке, получат поистине уникальную возможность ознакомиться с сортами разных лет интродукции и селекции. Так, например, крупноцветковые сорта Queen Mary, Rayonnante Pink, William Seward интродуцированы в Никитском саду в 1935 году. И, конечно, очень любопытно сравнить их с современными гибридными формами, созданными в 2020–2023 гг. – Ветряная Мельница, Перо Жар-Птицы, Яблоки на Снегу и другими, — говорит заведующая лабораторией цветоводства, кандидат биологических наук Вера Зыкова .

Также специалист просит обратить внимание на семь сортов мелкоцветковых хризантем селекции Никитского сада 60-70-х годов прошлого века. Они тоже стали классикой, но востребованы до сих пор. Это: Вишневый Сад, Горный Хрусталь, Золотой Паучок, Иней, Лунная Серенада, Рассвет, Славяночка (оригинатор – кандидат биологических наук. Иван Александрович Забелин). Современные хризантемы садовые появились в результате скрещиваний между разными видами рода Хризантема. На выставке 2024 представлен один из таких видов – хризантема тихоокеанская, которая является одним из видов-предков многочисленного сортового разнообразия хризантемы садовой.

На выставке вы увидите настоящие раритеты – шесть сортов китайской селекции (Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти, Ласточка, Огни Пекина, Пурпуровая Луна, Темное Пламя – Мягкое Золото, Феникс), большая часть которых интродуцирована в НБС из Китая в 1953 г. Также в экспозициях выставки красуются все 18 королев Балов, которые выбирались с 2007 г.

источник: пресс-служба Никитского ботанического сада (фото Веры Зыковой)

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