Осенью в Крыму пройдет Открытый Чемпионат России… по пахоте  

9-й Открытый Чемпионат России по пахоте и российский отборочный этап 67-го чемпионата мира по пахоте состоится в Крыму осенью 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Мероприятие пройдет в Красногвардейском районе, в селе Найденовка с 15-17 сентября.

Сегодня состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия. На сегодня уже проделана большая работа по подготовке территории, где будет проводиться состязание. Республика Крым была выбрана не случайно площадкой для проведения Чемпионата. Регион полностью соответствует всем техническим регламентам, а также климатически благоприятен, — подчеркнул вице-премьер.

Андрей Рюмшин отметил, что Национальный отборочный этап мирового первенства в Республике будет одним из самых знаковых мероприятий года.

Для нас проведение столь масштабного мероприятия — большая ответственность. От качества решения организационных вопросов и подготовки зависит имидж Крыма. Нужно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить комфорт участникам чемпионата и его гостям, — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в связи с ограничениями из-за пандемии новой коронавирусной инфекции организаторами Чемпионата было принято решение перенести соревнования с апреля 2021 года на более поздний срок.

Подробная информация о Чемпионатах и подготовке к ним будет размещена на официальном сайте мероприятия.