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Осенний трафик Крымского моста – свыше 1,2 млн. автомобилей
Фото: ВК, #КрымскийМост

Осенний трафик Крымского моста – свыше 1,2 млн. автомобилей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 01.12.2020

Свыше 1,2 млн. автомобилей проехало по Крымскому мосту в сентябре – ноябре. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Более 1,2 млн. автомобилей проехало по Крымскому мосту минувшей осенью. Это на 20% и на 2% больше, чем в 2018 и 2019 годах соответственно. Преобладало краснодарское направление: из Крыма выехало свыше 635 тысяч автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения составила более 13 тысяч машин, что на 33% ниже показателя летних месяцев — снижение обусловлено завершением курортного сезона, – говорится в сообщении.

Больше всего автомобилей за осень по Крымскому мосту проехало 6 сентября – почти 27 тысяч машин (в оба направления). Всего с момента открытия Крымского моста по нему проехали более 12 млн. автомобилей.

Осенний трафик Крымского моста – свыше 1,2 млн. автомобилей

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