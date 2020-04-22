Ошибки при самостоятельном монтаже электропроводки

Какие распространенные ошибки встречаются при самостоятельном монтаже электропроводки?

Чем может обернуться игнорирование советов опытных электриков?

От качества монтажа электропроводки в квартире зависит безопасность жильцов и работоспособность домашней техники. Поэтому не рекомендуется самостоятельно заниматься этим, если нет соответствующих навыков и опыта. Электропроводкой должны заниматься профессиональные электрики. Но часто эту рекомендацию собственники жилья игнорируют, прежде всего, с целью экономии средств. Неудивительно, что при этом они допускают массу ошибок, негативно сказывающихся на надежности и безопасности электропроводки, а также на удобстве эксплуатации бытовых приборов.

Какие ошибки допускают, делая электропроводку самостоятельно

Отсутствие тщательно продуманного плана будущей электропроводки

Этим грешат не только непрофессионалы, но и опытные электрики. Последние допускают такой промах, стремясь выполнить работу быстрее, полагаясь только на свой наметанный глаз. Схема же позволит иметь четкое представление, где будет находиться каждая розетка, каждый выключатель, где будут проложены электрические кабели. Легко подсчитать, сколько потребуется выключателей, розеток, распределительных коробок, автоматических выключателей, электрического кабеля и прочих сопутствующих товаров. Пригодится эта схема и впоследствии — во время очередного ремонта в квартире исключается вероятность повредить скрытую проводку по незнанию.

Покупка электрического кабеля впритык

Когда план электропроводки составлен, легко подсчитать нужное количество кабеля. Но при этом многие забывают добавить к расчетной длине еще 15-20%. В итоге при укладке кабеля может не хватить буквально 20 см. Придется его наращивать, что снижает надежность соединительной линии.

Неверно подобранное сечение проводов

Желание сэкономить деньги приводит к тому, что приобретается электрический кабель с сечением жил всего 1,5 кв. мм. Такой провод сгодится для осветительных нужд, но если подключать им розетки, то впоследствии следует ожидать проблем. Провода будут греться под большой нагрузкой, что может привести к коротким замыканиям и возгораниям электропроводки. Для таких случаев потребуется уже кабель с жилами, сечение которых составляет 2,5 кв. мм. А для подключения мощных электроприборов (водонагревательный котел, электрическая плита) рекомендуется использовать кабель 4 кв. мм.

Неправильный выбор номинала автоматических выключателей

Для защиты электропроводки используются автоматические выключатели. Но неверно подобранный номинал тока срабатывания этих защитных устройств может сделать их бесполезными. Если были установлены автоматы меньшего номинала, чем следовало бы, то при пиковой нагрузке их будет постоянно выбивать. Если слишком большого номинала, то автоматы не будут выполнять свою задачу. Провода под нагрузкой будут нагреваться, а их изоляция плавиться.

Покупка дешевых материалов и электротехнических изделий

Это опять же объясняется стремлением сэкономить. Но доступные по цене товары неизвестных производителей часто имеют низкое качество. При эксплуатации электропроводки это чревато различными неприятностями. Поэтому разумным является покупка товаров и материалов, предлагаемых известными и проверенными годами производителями.

Многих проблем с электропроводкой может избежать даже человек, не имеющий существенного опыта работы с ней. Нужно лишь заранее досконально изучить основные правила монтажа, ознакомиться с советами по выбору электротехнических изделий и товаров. Но для гарантированного качества будущей электропроводки следует обратиться к опытным специалистам.