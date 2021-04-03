Особенности проектирования и монтажа систем АПС и СОУЭ

Обезопасить людей от пожара как на рабочем месте, так и в частном доме, призвана система автоматической сигнализации (АПС). Для ее правильного функционирования необходимо выполнить требования по проектированию и монтажу.

Проект АПС учитывает особенности объекта в отношении пожароопасности, и, как следствие, правильный выбор компонентов системы.

Изготовление документации

Техническое задание (ТЗ) является важной частью проекта. Его составление регламентируется законодательными актами СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009 и включает в себя такие характеристики:

этажность здания;

материал стен и перекрытий;

площадь помещений;

наличие выходов;

места установки оборудования;

расположение вентиляции.

Важность ТЗ состоит в том, что на его основании выбираются такие элементы АПС, как извещатели и шлейфы сигнализации. От правильного их подбора напрямую зависит корректность срабатывания при аварийных ситуациях. Согласно принятой в нашей стране классификации, пожарные извещатели бывают:

Ручные.

Тепловые.

Дымовые.

Пламени.

Газовые.

Тип прибора зависит от того, какой фактор пожара преобладает на данном объекте. Например, в складе ГСМ следует устанавливать тепловой датчик, а в административном здании – дымовой.

Шлейфы сигнализации различаются по типу связи – проводной и беспроводной. Главной и единственной их задачей является передача информации от датчика к пульту контроля и управления.

Особенности монтажа

Монтаж АПС и СОУЭ производится работником, прошедшим обучение в сертифицированном учебном заведении и допущенным к самостоятельной работе. Требования к установке оборудования можно разделить на:

общие для всех систем сигнализации;

специальные, применяемые к АПС и СОУЭ.

Пожарная сигнализация требует регулярного обслуживания, поэтому оборудование должно располагаться в местах, доступных для осмотра и ремонта.

Установка приемно-контрольного прибора производится так, чтобы при возможной перепланировке помещения его не пришлось переносить. Все элементы должны быть защищены от механического воздействия и повышенной влажности.

Устанавливать извещатели необходимо во всех помещениях, кроме лестниц, в количестве не менее двух на одну комнату. Ручные извещатели монтируются у всех основных и запасных выходов на высоте 1,5 м.

Для шлейфов сигнализации применяется медный провод сечением не менее 0,5 мм2 с низкогорючей изоляцией. Прокладываются такие линии в кабельных каналах на расстоянии не менее 50 см от силовой и осветительной проводки 220 В.

СОУЭ – это система оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара. Существует 5 типов системы, их описание обширно и не вписывается в формат статьи, поэтому приводится общая характеристика. В состав самого простого, первого, типа СОУЭ входят светящиеся таблички у выходов и резкий тональный сигнал. Далее добавляется голосовое оповещение о пожаре, связь с диспетчерским пунктом и координация эвакуации. более подробно о нюансах систем можно узнать здесь.

Во всех случаях у выходов монтируются световые знаки, сирены устанавливаются в местах нахождения персонала.

Соблюдение правил при монтаже АПС и СОУЭ является залогом безопасности людей.