Особенности проектирования отопления частного дома

Монтаж отопления в загородном доме – непростой и ответственный процесс. Невозможно построить эффективную, надежную и экономичную систему отопления без грамотно составленного проекта. После расчета всех элементов системы можно приступать к выбору котла и другого техники.

Разновидности отопления

На начальном этапе проектирования необходимо определиться с тем, какой тип отопления будет оптимален для дома. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

Водяное;

Воздушное;

Печное;

Электрическое.

Каждый тип отопления имеет свои преимущества. Так, печное отопление – бюджетный вариант для небольших площадей, но такая система требует ручного обслуживания и работает не стабильно. Воздушное отопление – это эффективно, но разработка проекта обойдется очень дорого, так как потребует привлечения узкопрофильных специалистов для аэродинамических расчетов.

Выбираем теплогенератор

Теплогенератор(котел) – источник тепла, это центральный и самый важный элемент отопительной системы. Выбирать котел следует из доступных источников энергии и их стоимости.

Котлы для отопления дома бывают следующих типов:

Газовые. Эти генераторы работают на природном газе – магистральном или сжиженном. Это оптимальный вариант, в нашей стране отапливать газом выгодно, он не выделяет при сгорании вредных веществ. Единственным недостатком газового котла является то, что для подключения к магистрали необходимо получать разрешение и согласовывать проект.

Твердотопливные. На такие котлы разрешения не требуется, но необходимо участие человека для его обслуживания – закладывания топлива (угля, дров, брикетов).

Котлы на жидком топливе. В качестве топлива в данных теплогенераторах используется дизель, мазут или отработанное масло. Такие котлы удобнее твердотопливных, отпадает необходимость постоянно подбрасывать топливо. Горючее поступает в котел с топливохранилища и участия человека здесь не требуется.

Электрические. Самый безопасный и экологичный вариант, нагрев теплоносителя происходит за счет электрической энергии. Единственный минус таких теплогенераторов – высокая стоимость отопления.

При проектировании системы желательно предусмотреть отдельное помещение для теплогенератора для удобства обслуживания и безопасности.

Расчет мощности теплогенератора

Расчет мощности котла – сложная задача, здесь нужно учесть массу факторов, начиная от площади помещений и наружных размеров дома, и оканчивая общей площадью оконных и дверных проемов. Если котел будет использоваться для подогрева воды для бытовых нужд, это так же нужно учесть в проекте. Разумно сделать запас мощности котла в 20-50% от расчетной.

Разводка труб

Разводка труб может быть:

Однотрубной – все радиаторы подключаются последовательно;

Двухтрубной – параллельное подключение радиаторов;

Коллекторное – у каждого радиатора свой коллектор.

После этого подбираются радиаторы, выбирается тип их подключения, дополнительное оборудования, трубы, переходники и т.п.

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