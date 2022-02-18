Особенности установки счетчиков тепла

В нынешнем году, такая услуга как установка счетчиков тепла вышла на пик своей популярности и удивительного в этом абсолютно ничего нет. Именно прибор учета, позволяет снизить стоимость коммунальных платежей и экономить на отоплении, в то время как его отсутствие приводит к оплате холодных батарей по завышенным тарифам. Однако, сама установка счетчиков тепла – это достаточно сложная процедура, как с точки зрения технической, так и с организационной. Поэтому, многие абоненты теплосети ищут ответы на вопросы, связанные с данной тематикой в сети Интернет. В сегодняшней статье, мы постараемся максимально подробно разобраться в данной теме и расскажем, как сделать так, чтобы установка счетчиков тепла в Киеве прошла беспроблемно и в кратчайшие сроки.

Что необходимо для установки индивидуального счетчика тепла

Прежде чем перейти к техническим и организационным вопросам, мы хотим обратить Ваше внимание на то, что установка счетчиков на отопление возможна в двух вариантах. При первом – прибор монтируется индивидуально в квартиру, при втором – на весь жилой дом. Однако, вопрос метода установки, не связан с прихотью жильцов, а зависит от типа разводки отопления, используемой в помещении. Так, при стандартной вертикальной разводке, когда теплоноситель поставляется по трубам подачи через стояки, начиная с распределительного узла в чердачном помещении, установка счетчиков тепла выполняется на весь дом. В тоже время, при горизонтальной разводке отопления, установка счетчиков на отопление общедомового типа невозможна, и поэтому выполняется установка счетчиков тепла в квартире. Также, стоит понимать, что решение о монтаже, может принимать исключительно владелец квартиры, а не, например, арендатор.

Какие виды счетчиков тепла бывают и какой выбрать

Теперь, когда мы разобрались с видами монтажа, предлагаем ознакомится с видами и типами теплосчетчиков. В данный момент, в потреблении встречаются 4 категории приборов учета:

Механические;

Ультразвуковые;

Электромагнитные;

Вихревые.

Один из наиболее часто встречающихся вариантов — установка счетчика тепла механического типа. Данный тип прибора, отличается своей дешевизной и точностью, однако не является максимально надежным. Минус данного теплосчетчика, заключается в механической форме расходомера, который с течением времени может загрязняться и обретать коррозию отдельных элементов.

Наиболее актуальный вариант в нынешнее время — установка счетчиков отопления ультразвукового типа. Данный вид теплосчетчиков – наилучшее соотношение цены и качества и отвечает всем современным требованиям.

Электромагнитные и вихревые счетчики тепла, у потребителей сейчас можно встретить не так часто, поскольку они весьма дорогостоящие и при этом не имеют очевидных преимуществ.

Учитывая все вышесказанное, мы рекомендуем выбирать между механическими и ультразвуковыми моделями в зависимости от Ваших личных предпочтений.

Как эффективно экономить после установки счетчика тепла

Наверное, наиболее актуальный вопрос, связанный с такой процедурой как установка счетчика тепла в квартире, это тема экономии потребления. Начнем с того, что сам прибор, позволяет снизить уровень платежей, благодаря тому, что Вы будете оплачивать лишь потребленной тепло, а не платить за нормативы, вне зависимости от того, насколько тепло было в Вашем помещении. Кроме того, стоит понимать, что квартирный счетчик тепла также позволяет регулировать уровень температуры, и снижать потребление при необходимости. Например, если на улице относительно теплая погода или вы покидаете дом на несколько дней, Вы можете переставить отопление на минимум и оплачивать значительно меньше.

В случае, если была произведена установка счетчика тепла в Киеве, общедомового типа, то экономить может сразу весь дом. Для этого, необходимо назначить ответственное лицо (обычно – это старший по дому), которое будет регулировать уровень потребления всего здания, понижая и повышая показатели термостата. Однако при этом, индивидуальная экономия – невозможна.

Как не попасться на недобросовестную компанию по установке счетчиков тепла

Сейчас, установить счетчик тепла в квартире или многоэтажном доме – достаточно просто. Для этого необходимо обратится в специализированную компанию https://teploschetchiki.kiev.ua/, которая предоставляет данную услугу. Однако, стоит понимать, что далеко не все организации из представленных на рынке, действительно надежные. Во-первых, стоит убедится, что фирма имеет лицензию государственного образца, а также готова предоставить весь комплекс услуг, а не только отдельно взятые. Так, надежная фирма, в стоимость теплового счетчика включает:

Прибор учета тепла;

Консультацию относительно выбора модели теплосчетчика;

Выезд мастера на объект;

Создание и согласование проектной документации об установке;

Монтаж прибора;

Первичную поверку;

Помощь в сборе документов и справок;

Пломбировку и постановку на учет.

Если же цена включает в себя только прибор, или часть из вышеперечисленных услуг, то обращение в такую компанию – не целесообразно.

Заключение

Приобретая счетчик тепла в Киеве, необходимо учитывать ряд факторов, таких как, определить тип монтажа (общедомовой или индивидуальный), выбрать, то какая необходима модель счетчика (ультразвуковой, механический, вихревой, электромагнитный), а также понять, какая компания действительно предоставляет наиболее выгодные условия на такую процедуру, как установка счетчиков тепла. Киевэнерго, предупреждает, что в том случае, если процесс установки будет выполнен без соблюдения нормативной базы, или же счетчик не будет сертифицирован национальной комиссией, компания оставляет за собой полное право отказаться от приема такого прибора на учет. Поэтому, выбирайте исключительно лицензированные компании, которые гарантируют, что установка счетчиков тепла будет выполнена максимально качественно и в рамках законодательства.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!