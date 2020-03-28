ОставайсяДома! В Севастополе медики обращаются к горожанам

Врачи севастопольских городских больниц №№ 1, 4, 5 и 9 присоединились ко всемирному флешмобу #ОставайсяДома. Призвали жителей города остаться дома, чтобы снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день в Севастополе зарегистрировано пять случаев заражения — здесь.

В городе действует режим повышенной готовности:

массовые мероприятия отменены.

в поликлиниках города отменены плановые приёмы, диспансеризация и профосмотры. В стационарах приостановлены плановые госпитализации. Экстренную помощь оказывают в полном объёме.

приостановлена работа кружков и секций, проведение мероприятий в учреждениях соцобслуживания. Прекращено обучение в школах, колледжах и техникумах. Временно не работают кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры, ночные клубы. Заведения общественного питания переводят на ограниченный режим работы в формате блюда на вынос или доставка.

запрещены выезды организованных групп детей из города для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы или обеспечить такой режим, который поможет избежать скопления работников.

Департамент здравоохранения напоминает: всем, кто вернулся из других стран или регионов России, следует оставаться дома на двухнедельной самоизоляции и в обязательном порядке сообщить о себе в городской оперативный штаб по телефону +7 (8692) 41-77-07.

Также в городе работает волонтёрский штаб по вопросам адресной помощи пожилым людям, его телефон +7 (8692) 227-227.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя