Остеохондроз — причины, симптомы, лечение и профилактика

Остеохондроз – это заболевание позвоночного столба, при котором возникают дегенеративные и дистрофические поражения межпозвонковых дисков. При развитии остеохондроза такие поражения распространяются на ткани позвонков.

Основным признаком, определяющим развитие заболевания остеохондроз, являются болевые ощущения в шее, спине, области поясницы, при обострении заболевания боль «отдает» в руки, грудь, плечи, верхнюю часть бедра и т. д. Остеохондроз — патология, знакомая 40% населения в возрасте до 35-40 лет и почти 90% в пожилом возрасте. Даже у подростков порой выявляются признаки остеохондроза – уменьшение высоты дисков, боли, дискомфорт в области позвоночника.

В запущенных случаях остеохондроза начинается атрофия мышечной ткани, нарушения чувствительности, а также дисфункция внутренних органов, провоцируемая их сдавливанием, смещением. При отсутствии своевременной терапии остеохондроз опасно развивается до неизлечимого состояния.

Зачастую остеохондроз диагностируется у молодых людей, возраст которых находится в диапазоне от 15 до 30 лет. Это связано с тем, что развитие данной болезни происходит в социально активном возрасте (мужчины более тяжело переносит остеохондроз). При неблагоприятных условиях признаки остеохондроза могут проявляться и в более раннем периоде, особенно при длительных неравномерных нагрузках на спину, ноги и последствиях травм. Опасность заболевания обусловлена скрытым течением процесса, как правило на прием пациенты попадают в стадию осложнений, когда начинаются сильные боли.

Итак, в этой статье мы рассмотрим все аспекты заболевания, определим причины и симптомы, наметим методы лечения и способы профилактики. Будьте здоровы!

Остеохондроз — причины

Как считают специалисты, проводившие изучение данного заболевания, главной причиной появления остеохондроза является неправильно распределённая нагрузка на позвоночный столб. В результате у больных, непосредственно в местах, на которые оказывается избыточное физическое давление, происходит изменение структуры хрящевых тканей. Частой причиной неправильного распределения нагрузки служат привычки носить сумку на одном плече или в одной руке, неправильная поза в положении сидя, сон на излишне мягком матрасе, высокой подушке, ношение анатомически некорректных видов обуви.

Травмы, тяжелая физическая нагрузка сильно усугубляют развитие остеохондроза позвоночника. Поэтому у спортсменов, работников физического труда остеохондроз поясницы – очень «популярная» проблема. Наследственность также играет не последнюю роль в патогенезе синдрома – если у родителей в молодом возрасте были серьезные проблемы со спиной, ребенок имеет высокий риск заполучить заболевание позвоночника.

Основные провоцирующие факторы остеохондроза:

сутулость;

слабые мышцы спины (отсутствует мышечный корсет);

искривление позвоночника;

нахождение в неудобной позе длительный промежуток времени;

поднятие тяжестей;

перетаскивание тяжёлых предметов;

сидячий образ жизни;

нарушение обмена веществ (в организме больного не хватает фосфора, кальция, магния, цинка и других полезных витаминов, и микроэлементов);

плохая наследственность;

негативное воздействие на организм, оказанное химическими веществами;

перенесённые инфекционные заболевания;

общее переохлаждение организма;

нервные потрясения, стрессы;

нарушение гормонального фона;

занятия активными и силовыми видами спорта;

частые и резкие изменения положения туловища;

падения, ушибы и другие виды травм позвоночника;

изменение упругости ядра (студенистого);

неблагоприятные климатические условия, которые оказывают пагубное воздействие на метеозависимых людей и т. д. [tds_warning]Зачастую причиной выпадения межпозвоночных дисков служит поднятие тяжестей под прямым углом к туловищу. Поэтому всегда берите груз, присев на корточки, этим вы защитите свой позвоночник.[/tds_warning] [tds_warning]Зачастую причиной выпадения межпозвоночных дисков служит поднятие тяжестей под прямым углом к туловищу. Поэтому всегда берите груз, присев на корточки, этим вы защитите свой позвоночник.[/tds_warning] Кроме основных причин приводящих к заболеванию, существуют и иные факторы, как то: Остеохондроз — психосоматика Психосоматические причины патологии – новое направление в поиске предпосылок для ее формирования. Психосоматика подразумевает влияние психологических факторов на развитие и течение физической болезни. Связь между телесными и психическими проблемами действительно тесная, и с виду здоровый человек может мучиться от регулярных болей. При остеохондрозе у некоторых людей не обнаруживается объективных причин для патологии, но она продолжает прогрессировать. До 30% больных после визита к врачу указывают на такие неприятности, как: Постоянные стрессы;

Хронические переживания;

Нервное перенапряжение;

Проблемы в семье;

Конфликты;

Моральный надлом. В этом случае психосоматика в появлении синдрома поражения позвоночника четко прослеживается – человек «сгибается» под тяжестью проблем, от чего страдает позвоночник. Если патология имеет подобные причины, лечение остеохондроза будет затруднительным, лекарства обычно не помогают. Обострения патологии происходят во время новой волны стресса, а физических причин для них нет. Особенно часто психосоматика отражается на шейном отделе позвоночника, но болевой синдром может быть блуждающий по всему позвоночному столбу. Лечение остеохондроза следует начинать с поиска и решения психологических проблем под контролем психотерапевта. Остеохондроз — этапы развития Межпозвонковый диск состоит из жидкой и твердой частей. Первая находится в центре, представляя собой ядро, придающее упругость. Сверху ядро окружено прочным кольцом. Именно с жидкой структуры начинаются все патологические изменения в диске, которые позже распространяются на его оболочку. Остеохондроз в динамике проходит четыре стадии: остеохондроз 1 стадии (степени) характеризуется начальным этапом патологии в пульпозном ядре межпозвоночного диска. Из-за излишней нагрузки начинается процесс дегидратации (обезвоживания) ядра, что приводит к уменьшению параметра высоты диска и возникновению трещин фиброзного кольца. Разрушений пока не происходит, но после сильной дегидратации ядра на фиброзном кольце начинают появляться микротрещинки. Симптомы на этой стадии заболевания обычно отсутствуют, может возникать незначительный дискомфорт при длительном пребывании в неудобной статичной позе, активном движении и т. д.;

(степени) характеризуется начальным этапом патологии в пульпозном ядре межпозвоночного диска. Из-за излишней нагрузки начинается процесс дегидратации (обезвоживания) ядра, что приводит к уменьшению параметра высоты диска и возникновению трещин фиброзного кольца. Разрушений пока не происходит, но после сильной дегидратации ядра на фиброзном кольце начинают появляться микротрещинки. Симптомы на этой стадии заболевания обычно отсутствуют, может возникать незначительный дискомфорт при длительном пребывании в неудобной статичной позе, активном движении и т. д.; на 2 стадии уменьшение высоты дисков приводит к уменьшению расстояния между позвонками и провисанию позвоночных мышц и связок. Это вызывает повышенную подвижность позвонков с пораженными дисками, что опасно их смещением или соскальзыванием. На данном этапе у ряда больных заболевание вызывает соскальзывание позвонков – спондилолистез. Разрушение фиброзного кольца дисков, межпозвоночная щель уменьшается в размерах. Боль, дискомфорт имеют место при обострениях, ноющая боль может присутствовать даже в ремиссии, особенно при некоторых видах нагрузки, движений, позиций;

уменьшение высоты дисков приводит к уменьшению расстояния между позвонками и провисанию позвоночных мышц и связок. Это вызывает повышенную подвижность позвонков с пораженными дисками, что опасно их смещением или соскальзыванием. На данном этапе у ряда больных заболевание вызывает соскальзывание позвонков – спондилолистез. Разрушение фиброзного кольца дисков, межпозвоночная щель уменьшается в размерах. Боль, дискомфорт имеют место при обострениях, ноющая боль может присутствовать даже в ремиссии, особенно при некоторых видах нагрузки, движений, позиций; остеохондроз 3 стадии (степени) характеризуется образованием пролапсов и протрузий межпозвоночных дисков, может сопровождаться подвывихами и/или развитием артроза межпозвоночных суставов. Боль дополняется ограничением подвижности пораженного сегмента позвоночника. При некоторых типах движения пациенты ощущают скованность, недостаточную мобильность, в конечностях могут возникать чувство покалывания, онемения. На данной стадии остеохондроза отчетливо ощущается боль в спине, шее, пояснично-крестцовом отделе или области копчика, в зависимости от локализации пораженных дисков;

(степени) характеризуется образованием пролапсов и протрузий межпозвоночных дисков, может сопровождаться подвывихами и/или развитием артроза межпозвоночных суставов. Боль дополняется ограничением подвижности пораженного сегмента позвоночника. При некоторых типах движения пациенты ощущают скованность, недостаточную мобильность, в конечностях могут возникать чувство покалывания, онемения. На данной стадии остеохондроза отчетливо ощущается боль в спине, шее, пояснично-крестцовом отделе или области копчика, в зависимости от локализации пораженных дисков; на 4 стадии остеохондроза тело пытается скорректировать последствия гипермобильности позвонков и адаптироваться к нарушениям функциональности позвоночного столба. В местах контакта позвонков формируются остеофиты, новые костные образования, улучающие фиксацию позвонка. Однако в ряде случаев остеофиты могут вызывать ущемления нервов, травмировать позвонки. Боль может быть резкой из-за травмирования нервных окончаний. В межпозвоночных дисках и суставах начинается фиброзный анкилоз. При отсутствии микротравм и ущемлений нервных корешков симптомы заболевания стихают. Остеохондроз позвоночника подразделяется по уровню поражения, каждый вид имеет свои отличительные черты и особенности лечения. Остеохондроз позвоночника поясничного отдела Наиболее часто встречающееся заболевание спины – остеохондроз поясничного отдела, что связано с большой нагрузкой именно этого отдела. Склонен к осложнениям протрузией межпозвоночных дисков и возникновением грыж, как единичных, так и множественных. При осложнениях может сопровождаться нарушением функций тазовых органов и атрофией мышц нижних конечностей. Основной симптом при поясничном остеохондрозе — боль. Как правило, она ноющего характера, возникает после длительного нахождения в одной и той же позе, после сна. Однако нередко имеет место и резкая, стреляющая, интенсивная боль, возникающая без видимой причины или при перемене позы. Разный характер болевого синдрома объясняется разными механизмами возникновения боли. Болевой синдром может являться следствием как нарушения кровообращения в тканях, окружающих позвоночник, отека мышц и связок, мышечного спазма так и сдавления нервных окончаний, проходящих в каналах позвоночника. Кроме того, в клинической практике принято выделять ряд синдромов (совокупностей симптомов), сопровождающих поясничный остеохондроз. Вертебральный синдром — характеризуется следующими симптомами: нарушением анатомической структуры поясничного отдела позвоночника, уплощением или углублением его изгибов, искривлением позвоночного столба;

снижением подвижности позвоночника в области поясницы, изменением мышечного тонуса вследствие спазма или дистонии мышц;

болью при любых движениях в поясничном отделе позвоночника (активных или пассивных) вследствие мышечного спазма;снижением амортизирующих свойств межпозвонковых дисков;

локальным вертебральным болевым синдромом — местным повышением чувствительности костно-мышечных структур при пальпации в поясничной области позвоночника. Также при поясничном остеохондрозе выделяют ряд экстравертебральных синдромов, которые в клинической практике принято делить на рефлекторные и компрессионные. Рефлекторные синдромы обусловлены раздражением нервных окончаний при сдавлении корешков спинномозговых нервов, проходящих сквозь межпозвоночные отверстия. Сдавление провоцирует отек окружающих позвоночник мышц, их спазм и воспаление. Как правило, рефлекторный синдром сопровождается интенсивной болью в области сдавления корешка нерва, а также по ходу нервного волокна. Боль может быть острой, резкой или продолжительной, нередко болезненность сопровождается парестезиями (покалывание, жжение, ощущение ползания мурашек, снижение чувствительности) на участке кожи, которая иннервируется пораженным нервом. В зависимости от объёма поражения межпозвонковых дисков выделяют четыре клинических степени остеохондроза поясничного отдела позвоночника: Поясничный остеохондроз 1 степени — характеризуется снижением упругости межпозвонковых дисков. В фиброзном кольце при резких движениях могут появиться трещины, что сопровождается резкой болью, напоминающей прохождение электрического разряда. Отмечается рефлекторный спазм мышц, окружающих позвоночник. Поясничный остеохондроз 2 степени — характеризуется нестабильностью позвоночника в поясничном отделе, возможно развитие протрузий межпозвонковых дисков. Беспокоит хроническая боль в пояснице, ногах, которая усиливается при длительном нахождении в одной и той же позе или после физических нагрузок. К боли могут присоединяться парестезии, ощущение усталости ног. Поясничный остеохондроз 3 степени — характеризуется проявлениями межпозвонковой грыжи (боли по ходу ущемленного нерва, онемение ног, нарушения походки). Кроме того, могут появиться так называемые «отдаленные» симптомы — признаки заболевания почек и других органов урогенитальной системы, кишечника, в частности, нарушения стула. Поясничный остеохондроз 4 степени — соответствует полной утрате межпозвоночным диском своих свойств. Тела позвонков сближаются, разрушаются, позвоночник утрачивает подвижность, состояние сопровождается выраженным компрессионным синдромом, миелопатией. Неврологические симптомы со стороны ног становятся стойкими, вплоть до утраты возможности самостоятельно передвигаться. Стойких характер приобретает и «отдаленная» симптоматика со стороны урогенитальной и пищеварительной систем. Вслед за рефлекторными синдромами развиваются компрессионные — они возникают вследствие сдавливания спинного мозга, сосудов и нервов при деструкции тел позвонков и развитии грыж межпозвонковых дисков. При этом выделяют корешковые синдромы (вследствие ущемления корешков нервов), сосудисто-корешковые (при сдавлении одновременно с нервом сосудов) и миелопатии — синдромы, сопровождающие ущемление спинного мозга. Помимо боли компрессионный синдром сопровождается парезом или параличом мышц нижних конечностей (при этом боль ослабевает). Клинически это проявляется усталостью в ногах, парестезиями, нарушением походки, онемением ног. Поясничный остеохондроз — диагностика Диагноз «поясничный остеохондроз» ставит врач, после полноценного обследования больного. Нужно помнить, что симптомы остеохондроза поясничного отдела позвоночника неспецифичны — соответственно, нужно в обязательном порядке получить консультацию специалиста, который исключит прочие патологии, например, новообразования спинного мозга или тел позвонков, способные спровоцировать подобную остеохондрозу клиническую картину. Для того, чтобы определить точное место поражения позвоночника, проводят рентгенологическое обследование. Для уточнения диагноза делается магнитно-резонансная томография, позволяющая получить послойные снимки высокой четкости. Особое внимание следует уделить отдаленным симптомам остеохондроза. Они нередко становятся причиной ложной диагностики и неверного лечения больного, поэтому очень важно комплексное обследование не только у вертебролога и невролога, но и у нефроуролога, гастроэнтеролога, хирурга, которые помогут постановке точного диагноза и выявлению первичной причины нарушений со стороны почек или ЖКТ. Осложнения при поясничном остеохондрозе Воспаление седалищного нерва, ишиас. Степень и скорость разрушения дисков между позвонками увеличивается, искривление позвоночника становится максимально выраженным. Нестабильное положение позвонка, когда диск перестает его полноценно фиксировать и поясничный отдел при любой нагрузке, даже легкой, «сползает» с места, с крестца. В результате этого, нарушается функционирование и работа внутренних органов мочеполовой системы. У мужчин это приводит к потенции, у женщин серьезными воспалениями матки, яичников и придатков. Появление грыж и воспалительных процессов, между разными сегментами позвонка. Лечение остеохондроза поясничного отдела медикаментами Грамотные препараты и четкий график их приема, окажут достаточный, должный эффект, снимут воспалительный очаг, купируют приступ боли и предотвратят возникновение ремиссии. Медикаментозное лечение должен назначать исключительно врач-специалист, с указанием индивидуального способа приема лекарственного средства и дозирования. Таблетки/Капсулы Анальгетики способны быстро устранить боль на достаточно длительный период, но все же они оказывают временное действие для облегчения, но без лечебного эффекта. К ним относятся: Анальгин, Спазмалгон, Дексалгин. Противовоспалительные препараты или НПВС, часто назначаются в комплексе с анальгетиками, они усиливают действие друг друга, сокращают или полностью ликвидируют очаг воспаления, соответственно при комбинирования двух групп будет оказано лечебное действие, но, по-прежнему временное. К ним относятся: Ибупрофен, Диклофенак, Нимесулид, Кетопрофен. Хондропротекторы — выполняют роль, незаменимых витамин для хрящевой и костной ткани, они так же назначаются для комплексного приема с обезболивающей группой препаратов, их функция защитить ткани и предотвратить их дальнейшее разрушение. Препараты: Хондроксид комплекс, Артифлекс, Глюкозамин. Мази/гели для наружного применения Местное применение гелей обеспечивают всасывание средства в непосредственный очаг боли, что оказывает дополнительное, более длительное действие, устраняют воспаление и снимают отечность. Препараты: Долобене, Траумель, Фастум гель, Хондроксид мазь, Финалгон, Випросал, Нимид гель. Лечение остеохондроза поясничного отдела народными средствами Народные способы лечения по эффективности не уступают медикаментозному, если лечение начать своевременно и не запустить воспалительный процесс. Так же их можно использовать совместно с традиционными методами лечения в комплексе, тогда шансы скорейшего выздоровления в разы приумножаются. Адамов корень Адамов корень – это многолетнее травянистое растение, принадлежащее к семейству диоскорейных. Оно используется в народной и традиционной медицине, выпускается в виде измельченного сухого сырья и спиртовой настойки. Часто его можно увидеть в составе готовых травяных сборов или мазей, бальзамов и кремов, предназначенных для лечения болезней опорно-двигательного аппарата. В диком виде в природе растение встречается чаще всего в горных лесах, особенно буковых или каштановых, Средней Азии, Кавказа, Европы. 200 грамм тертого на мелкой терке адамового корня залить полулитрами водки в темной емкости, на 5 дней отправить настаиваться. Использовать наружно, для растирки больного места, после укутать эту часть теплым платком, не смывать. Будет оказан обезболивающий и согревающий эффекты. Лопух

В корнях лопуха содержатся до 45% полисахарида инулина, слизь, эфирные и дубильные масла, горькие и жироподобные вещества, смолы, протеин, большое количество витамина С, минеральные соли. Листочки лопуха содержат в себе эфирное масло, слизь, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту. В плодах лопуха находится довольно много жиров (до 20%). Корни лопуха обладают мочегонным, желчегонным, потогонным и умеренно болеутоляющим свойствами. Корень лопуха способствует образованию ферментов поджелудочной железы, воздействует как лёгкое слабительное, улучшает состояние кожи. Помимо этого, он имеет антимикробные, антисептические и дезинфицирующие свойства, избавляет от зуда и от аллергических проявлений. Выдержать листья лопуха в течение 10 минут над паром, приложить их на локацию боли, закутать, оставив на 1-1,5 часа. По тому же методу можно использовать и листья березы. Хрен Свежий хрен содержит около 16% углеводов, около 3% азотных соединений и небольшое количества жира. Хрен, по содержанию витамина С обогнал лимон. Он богат многими минеральными соединениями, в частности, калием, кальцием, фосфором, магнием и железом. Также содержит многие фитониды, эфирное масло горчицы, крахмал, сахар, смолистые вещества, волокна, витамины В и витамины группы PP. Свежие листья растения содержат большое количество каротина. С натертого хрена отжать сок и смешать 1:1 с водкой или разбавленным спиртом. Растирать до трех раз за день поясничный отдел, один из которых, обязательно перед сном, укутаться одеялом. Хвойная ванна Хвойные ванны – это одна из немногих бальнеологических методик, которые можно делать в домашних условиях, однако, необходимо понимать, что назначать самому себе лечение хвойными ванными нельзя, показания и противопоказания к этому виду терапевтического воздействия может определить только специалист. Приятный и эффективный способ снять болевые ощущения и напряжения, в теплую воду поместить веточки хвои в размере 3-4 штук и добавить несколько капель такого же эфирного масла. Длительность принятия ванны не более 15 минут, после чего тепло одеться. Процедуру лучше всего проводить на ночь, такой метод поможет дополнительно расслабиться и улучшит качество сна. Остеохондроз позвоночника шейного отдела Остеохондроз шейного отдела позвоночника – результат малоподвижного образа жизни, неправильного питания. Первые признаки заболевания могут появиться уже в 25 лет, если не начать лечение, возникнут тяжелые осложнения. В терапии болезни применяют комплексный подход – медикаментозное лечение, диетотерапию, лечебную физкультуру и физиопроцедуры. Второе место в классификации болезней спины. Патологические процессы развиваются вследствие сидячего образа жизни и повышенной нагрузке на плечевой пояс. Мышцы шеи требуют специальной тренировки, при отсутствии которой просто не справляются с нагрузкой с учетом слабого развития. Шейный остеохондроз – дегенеративно-дистрофические изменения в межпозвоночных дисках, суставах, что приводит к снижению подвижности шеи, появлению выраженного болевого синдрома. Основная причина развития заболевания – нарушение минерального обмена, из-за чего кости и суставы становятся менее крепкими. Общие симптомы и признаки При постоянной повышенной нагрузке на шейные позвонки возникает спазм мышц, сдавливаются сосуды шейного отдела, нарушается процесс кровообращения, происходят сбои в обменных процессах – меняется структура межпозвонковых дисков, они деформируются, начинают выступать за пределы позвоночного столба. Как проявляется остеохондроз шейного отдела: корешковый синдром – на фоне сдавливания нервных окончаний возникает боль, которая распространяет от шеи к лопаткам, предплечьям, охватывает переднюю стенку грудной клетки;

мышечная слабость в руках, заметный отёк шеи;

при движении головы слышен характерный хруст;

слабость, хроническая усталость, перепады артериального давления;

нарушение координации, часто кружится голова, приступы сопровождаются тошнотой, рвотой;

ухудшение зрения и слуха, шум, звон в ушах;

онемение конечностей, языка;

частые мигрени;

у женщин в возрасте 45–65 лет во время сна появляется боль, онемение, покалывание в верхних конечностях, приступы могут повторяться несколько раз за ночь. Кроме того, для остеохондроза шеи характерна цервикалгия, или боль в шее. Она может как локализоваться в задней части, «в глубине» шеи, так и отдавать в плечо, руку. Характерно внезапное начало болевого приступа — сразу после пробуждения, после чихания или кашля, смеха, резкого движения. Боль, как правило, умеренная, сочетается с хрустом в шейных позвонках при попытках повернуть голову, и, если процесс еще не принял необратимое течение, спустя некоторое время самостоятельно утихает. Отдельно следует сказать о колебаниях артериального давления при шейном остеохондрозе. Это неспецифический симптом, однако существуют некоторые признаки, согласно которых можно установить связь скачков АД с остеохондрозом. Для такой связи характерны колебания АД на протяжении суток. Длительная гипертензия, напротив, для остеохондроза нетипична. [tds_info]Причина колебаний давления заключается в рефлекторной реакции нервных окончаний в стенках кровеносных сосудов в ответ на их раздражение и сжатие. Как правило, скачки АД при остеохондрозе сопровождаются головной болью, болями в конечностях, нарушением чувствительности мышц и кожи в воротниковой зоне.[/tds_info] Классификация шейного остеохондроза [tds_info]Причина колебаний давления заключается в рефлекторной реакции нервных окончаний в стенках кровеносных сосудов в ответ на их раздражение и сжатие. Как правило, скачки АД при остеохондрозе сопровождаются головной болью, болями в конечностях, нарушением чувствительности мышц и кожи в воротниковой зоне.[/tds_info] По мере развития остеохондроз проходит несколько стадий развития, каждая из которых имеет характерные признаки. Стадии развития заболевания: В зависимости от объёма поражения межпозвонковых дисков выделяют четыре клинических степени остеохондроза шейного отдела позвоночника: Шейный остеохондроз 1 степени – начальная стадия протекает без особо выраженных симптомов, человека беспокоят редкие и незначительные боли при повороте и наклоне головы, мышцы спины быстро устают. Шейный остеохондроз 2 степени – позвонки становятся нестабильными, защемляют нерв, неприятные ощущения в шее приобретают выраженный характер, отдаёт в плечо, руку. Дополнительные симптомы – повышенная утомляемость, частые головные боли в затылочной области, рассеянность. Шейный остеохондроз 3 степени – боль приобретает хронический характер, охватывает верхнюю часть спины, руки, наблюдается выраженная мышечная слабость, конечности немеют, развивается межпозвонковая грыжа, часто возникают приступы головокружения. Шейный остеохондроз 4 степени – происходит полное разрушение межпозвонковых дисков, они замещаются соединительной тканью, патологический процесс охватывает несколько сегментов позвоночника. Наблюдается нарушение координации, учащаются приступы головокружения, появляется шум в ушах. Диагностика шейного остеохондроза Диагноз «остеохондроз шеи» ставится на основании осмотра и опроса больного, степень морфологических изменений в межпозвоночных дисках помогает установить рентгенологическое исследование и магнитно-резонансная томография. Кроме того, важно исключить другие заболевания со сходными симптомами: инфаркт, гипертоническую болезнь, органические повреждения головного мозга, мигрень, для чего требуются консультации смежных специалистов. Запущенные формы шейного остеохондроза имеют выраженную клиническую картину, что позволяет поставить первоначальный диагноз уже при первичном осмотре. Выявить степень дегенеративных изменений в позвонках помогут методы инструментальной диагностики. Основные виды обследований при шейном остеохондрозе: рентген – метод эффективен только на ранних этапах развития патологии;

– метод эффективен только на ранних этапах развития патологии; МРТ – на экране хорошо видно строение костных структур, размеры и направление развития межпозвоночных грыж, состояние спинного мозга;

– на экране хорошо видно строение костных структур, размеры и направление развития межпозвоночных грыж, состояние спинного мозга; КТ – метод менее эффективен, нежели МРТ, поскольку не даёт точную информацию о наличии и размере грыж;

– метод менее эффективен, нежели МРТ, поскольку не даёт точную информацию о наличии и размере грыж; дуплексное сканирование – позволяет увидеть нарушения кровотока;

– позволяет увидеть нарушения кровотока; электронейрография – показывает наличие защемлений, воспалений, других повреждений нерва;

– показывает наличие защемлений, воспалений, других повреждений нерва; реоэнцефалограмма – назначают при нарушении кровоснабжения головного мозга. Способы лечения остеохондроза шейного отдела На начальном этапе развития излечить остеохондроз можно без лекарственных средств, достаточно пересмотреть рацион, режим дня, регулярно выполнять комплекс специальных упражнений. При запущенных формах болезни эффективное лечение возможно только при условии применения различных медикаментов, которые помогают приостановить дегенеративные изменения в позвонках. В комплекс лечебных мероприятий обязательно включают физиопроцедуры – электрофорез с лекарственными препаратами, ультразвук, магнитотерапия, лазеротерапия. Эти методы помогают справиться с болью, воспалением, отёчностью тканей, улучшают процессы обмена и кровообращение. При прогрессировании патологического процесса дополнением к описанной терапии могут послужить спазмолитики и миорелаксанты для устранения спазма мышц. Врач может рекомендовать новокаиновые блокады для снятия болевого синдрома, однако данный метод можно отнести исключительно к паллиативным, позволяющим ликвидировать болезненную симптоматику, но никак не влияющим на течение самого остеохондроза шеи. При запущенном остеохондрозе единственным эффективным средством может стать хирургическое лечение, так как возможности консервативного лечения на данном этапе исчерпаны. [tds_note] Снять боль при остеохондрозе помогут обезболивающие препараты – Баралгин, Диклофенак, Найз. Можно прогреть поражённый участок горчичником, перцовым пластырем.[/tds_note] Лечебная физкультура при шейном остеохондрозе [tds_note]– Баралгин, Диклофенак, Найз. Можно прогреть поражённый участок горчичником, перцовым пластырем.[/tds_note] ЛФК назначают в период выздоровления, во время обострения остеохондроза физические упражнения противопоказаны, гимнастика несложная, делать её можно в домашних условиях, заниматься нужно регулярно. Гимнастика Бубновского для лечения и профилактики шейного остеохондроза: В положении стоя руки свободно опустить вдоль тела. Голову наклонить вперёд, подбородком стараться до груди, зафиксировать положение на счёт 3. Голову наклонить назад, подбородок смотрит вверх, досчитать до 3. Вернуться в исходную позицию. В положении стоя поворачивать голову вправо, влево, в каждой крайней точке фиксировать положение на несколько секунд. Повторить по 3 раза в каждую строну. В положении стоя наклонять голову вправо, влево, ухом стараться дотянуться до плеча, удерживать положение 30 секунд. Выполнить по 6 повторов в каждую сторону. Стоя, руки на поясе, подбородок параллелен полу, вытянут вперёд. Повернуть голову, подбородок пожить на плечо, туловище немного повернуть, задержаться по полминуты. Сделать по 6 повторов в каждую сторону, может возникнуть незначительная боль в позвоночнике. В положении сидя, спина прямая, руки на коленях. Развести прямые руки в стороны, немного завести назад, голову одновременно наклонить назад, вернуться в исходное положение, повторить 5 раз. В положении сидя голову повернуть вправо, ладонь левой руки пожить на правое плечо, локоть параллельно полу, правая рука лежит на колене, вернуться в исходную позицию. Выполнить по 6 повторов в каждую сторону. В положении сидя руки поднять над головой, ладно соединить, локти немного согнуть, поворачивать голову в сторону до появления лёгкой боли, фиксировать положение в крайней точке на несколько секунд. Повторить по 6 поворотов в каждую сторону. Шейный остеохондроз — медикаментозное лечение Медикаментозная терапия при остеохондрозе направлена на устранение неприятных ощущений, восстановление подвижности позвонков, замедление дегенеративных изменений в тканях. Острые приступы боли снимают уколами НПВС или кортикостероидов, хроническую форму заболевания лечат мазями, таблетками. Чем лечить шейный остеохондроз: НПВС – Мовалис, Нимесулид, Диклофенак, выпускают в виде таблеток и средств для наружного применения, устраняют отёки, боль;

– Мовалис, Нимесулид, Диклофенак, выпускают в виде таблеток и средств для наружного применения, устраняют отёки, боль; кортикостероиды – Гидрокортизон, купируют острый болевой синдром;

– Гидрокортизон, купируют острый болевой синдром; витамины группы B – Мильгама, Нейробион, восстанавливают процессы обмена в тканях;

– Мильгама, Нейробион, восстанавливают процессы обмена в тканях; хондропротекторы – Терафлекс, Артра, способствуют восстановлению хрящевой ткани;

– Терафлекс, Артра, способствуют восстановлению хрящевой ткани; препараты для улучшения кровотока, питания головного мозга – Трентал;

– Трентал; ноотропы – Пирацетам, Актовегин, улучшают работу мозга, память;

– Пирацетам, Актовегин, улучшают работу мозга, память; миорелаксанты – Мидокалм, Тизалуд, устраняют мышечный спазм;

– Мидокалм, Тизалуд, устраняют мышечный спазм; для местного лечения используют мази и гели с противовоспалительным, согревающим действием – Меновазин, Капсикам, аппликации с Димексидом. Народные средства при шейном остеохондрозе Народное лечение необходимо использовать в качестве дополнения к медикаментозной терапии и физкультуре, полностью избавиться от болезни нетрадиционные методы не помогут. Что делать при шейном остеохондрозе в домашних условиях: Свежий лист хрена обдать кипятком, немного остудить, внутренней стороной приложить к шее, зафиксировать тонкой натуральной тканью. Процедуру делать перед сном, компресс оставить на всю ночь. Натереть на мелкой тёрке сырой картофель, смешать в равных пропорциях с тёплым жидким мёдом. Смесь использовать для компрессов, процедуру проводить 1–2 раза в неделю. Смешать сырое яйцо со 100 мл подсолнечного масла, 20 мл уксуса и 20 г муки, смесь убрать в тёмное место на 48 часов, убрать плёнку с поверхности. Средством мазать воспалённый участок перед сном, хранить в холодильнике. В мае собрать сосновые почки длиной до 2 см, нарезать тонкими кружочками, сложить в ёмкость из тёмного стекла. На 1 часть сырья взять 2 части сахара, лекарство убрать в тёмное место на 2 недели. Пить по 5 мл смеси трижды в день, сразу не глотать, подержать 2–3 минуты во рту. Продолжительность курса – 15–20 дней, повторять 2–3 раза в год. Измельчить 150 г очищенного чеснока и 400 г клюквы, смесь сложить в стеклянную ёмкость, через 24 часа добавить 800 мл мёда, перемешать. Принимать по 5 мл лекарства трижды в сутки до еды. Шейный остеохондроз — массаж Массаж помогает укрепить мышечный тонус, улучшить кровообращение в тканях, при тяжёлых формах остеохондроза сеансы проводит специалист. При лёгких формах заболевания, для профилактики поможет самомассаж – лечение проводят дома. Техника массажа: Разогреть мышцы – обеими руками интенсивно провести по задней, боковой поверхности шеи сверху вниз. Время разогрева – 2 минуты. Ребро ладони прижать к нижней части шеи, скользящими движениями двигаться к области роста волос, затем к плечевым суставам. Кончиками пальцев обеих рук делать растирающие круговые движения в затылочной области от линии роста волос до предплечий – от позвоночника к ушам и обратно. Пощипывать шейные мышцы снизу вверх, потом в обратном направлении. Поглаживание от затылка к лопаткам – проводить после каждого вида упражнения. [tds_warning]Нельзя массировать выпирающие позвонки, лимфатические узлы, сонные артерии.[/tds_warning] Противопоказания при шейном остеохондрозе [tds_warning]Нельзя массировать выпирающие позвонки, лимфатические узлы, сонные артерии.[/tds_warning] Чтобы вести полноценный образ жизни при остеохондрозе, необходимо избегать действий, которые могут спровоцировать появление боли, обострение заболевания. Что нельзя делать при шейном остеохондрозе: спать на очень твёрдом или мягком матрасе, на высокой подушке;

поднимать тяжести, если нужно поднять что-то тяжёлое, делать это нужно с прямой спиной с полусогнутыми коленями;

носить сумку на одном плече;

при обострении патологии делать активные движения головой, шеей;

курить, употреблять алкоголь;

ходить без шарфа в холодную погоду, сидеть на сквозняке, вблизи кондиционера;

долго находиться в неудобной позе, сидячем положении;

носить обувь на высоких каблуках;

хрустеть шеей. Профилактика шейного остеохондроза Чтобы сохранить здоровье позвоночника, достаточно соблюдать простые правила профилактики. Как избежать шейного остеохондроза: избавится от лишнего веса;

каждое утро делать гимнастику, заняться плаваньем, йогой, танцами;

больше времени проводить на свежем воздухе, особенно полезны утренние прогулки;

правильно питаться, контролировать потребление соли, соблюдать питьевой режим;

при сидячей работе каждый час делать разминку для шеи, следить за осанкой;

держать шею в тепле;

высыпаться, избегать физического, умственного и эмоционального переутомления. Остеохондроз позвоночника грудного отдела Наиболее редкая патология спины в связи с малоподвижностью отдела и наиболее развитым мышечным корсетом. Трудно подается диагностики из-за длительного бессимптомного течения и мимикрии под другие заболевания (ИБС, межреберная невралгия, болезни легких). Грудной остеохондроз что это Грудной остеохондроз – это дегенеративные процессы, происходящие в позвоночнике между 8 и 19 позвонком. Эти позвонки формируют грудной отдел позвоночного столба. И именно между ними происходят изменения в позвоночных дисках, когда возникает этот тип остеохондроза. Но из-за того, что эта часть спины человека не так подвижна, как остальная, то происходящие изменения не проявляют себя до тех пор, пока не становится слишком поздно и заболевание не перетекает в запущенную фазу, на которой лечение становится весьма проблематичным. [tds_note]Поэтому так важно, чтобы при первых симптомах болезни, на них было обращено пристальное внимание и приняты меры по недопущению развития заболевания.[/tds_note] Грудной остеохондроз — с имптомы Стоит помнить, что начальные стадии грудного остеохондроза никак явно себя не проявляют. Этим и опасен этот тип заболевания. Поэтому очень важно, чтобы сразу же при появлении первых признаков, или при намеке на них последовало обращение к врачу и проведение всех необходимых анализов и обследований. Проявляется грудной остеохондроз следующими симптомами: Ощущения затрудненности дыхания.

Чувство сдавленности всей грудной клетки.

Совершать наклоны становится все труднее. Причем это состояние прогрессирует.

Ощущение замерзания конечностей. Это происходит за счет снижения кровообращения в них.

Боли за грудиной.

В ногах и стопах может появляться ощущение жжения.

Кератиновые покрытия (ногти и волосы) становятся ломкими.

Сопровождается грудным хондрозом, симптомы которого схожи с симптомами остеохондроза.

Желудочно-кишечный тракт начинает работать с перебоями.

Жжение в груди.

Жжение в области желудка.

Пекталгия – боли в передней части груди.

У мужчин происходит снижение потенции. Мочеполовая система начинает давать сбои в работе.

Человека тошнит. Причем это состояние также прогрессирует.

Головные боли разной степени тяжести, в том числе и мигрени.

Невралгии грудной клетки, особенно те, которые локализуются в области ребер.

Со стороны левой части корпуса могут возникнуть боли, похожие на те, которые появляются при сердечно-сосудистых нарушениях.

Боль может затрагивать печень и желчный пузырь.

Спина и грудь часто рефлекторно.

Появление герпеса Зостера (опоясывающий лишай).

К признакам грудного остеохондроза у женщин относятся болевые ощущения в молочных железах.

Дискомфортные ощущения в горле и затрудненное глотание. Может появиться кашель, как при раздражении гортани. [tds_warning]Появление нескольких из этих симптомов остеохондроза грудного отдела позвоночника требует немедленного и полного обследования для уточнения диагноза.[/tds_warning] Очень часто симптоматика остеохондроза грудного отдела позвоночника оказывается схожей с признаками других, не менее серьёзных заболеваний. Именно поэтому узкопрофильные специалисты проводят комплексное обследование пациентов, чтобы исключить инфаркт миокарда, стенокардию, пневмонию и гастроэнтерология болезни. Другие симптомы — остеохондроз грудного отдела

По мере того как развивается остеохондроз грудного отдела, то к болевым синдромам подключаются дополнительные признаки и симптомы заболевания, такие как: Покалывания в верхних и нижних конечностях – ощущение бегающих мурашек по коже.

Потом возникает онемение. Оно может появиться в одной конечности или во всех сразу.

Появляется излишняя потливость, причем она носит ситуативный характер, вне зависимости от внешних условий.

Учащенное сердцебиение.

На лбу и даже по телу может проступать холодная испарина. Это состояние напоминает панические атаки. Если такая симптоматика проявилась впервые, то обязательно стоит принять спокойную и расслабленную позу, выпить нитроглицерин и вызвать доктора. Так как это могут быть симптомы сердечного приступа, особенно если все вышеперечисленной дополняется болевыми ощущениями за грудиной. Стоит прислушаться к себе. Если после принятия нитроглицерина состояние улучшилось, тогда это скорее проблемы с сердцем, а если нет – то, вероятнее всего, это симптомы, сопровождающие грудной остеохондроз. Помимо этого, еще появляются такие симптомы, как: Нарушения процесса пищеварения – это может быть нерегулярный стул, сопровождаемый как запорами, так и поносами.

В животе часто возникают боли непонятной этиологии.

Также может появиться вздутие живота и повышенный метеоризм.

Обострение гастрита.

Появляется тошнота и даже может возникнуть рвота. Сопровождаться все это может потерей аппетита. [tds_info]Вдобавок ко всему вышеперечисленному к симптомам грудного остеохондроза у мужчин можно отнести и расстройства мочеполовой системы, проявляющееся ярче всего в снижении потенции.[/tds_info] А вот к особенностям симптомов грудного остеохондроза у женщин относятся – боли при патологиях молочной железы. Если боль в грудных железах мучает женщину, то для того, чтобы исключить заболевания именно молочных желез и подтвердить грудной остеохондроз, нужно посетить врача-маммолога.

[tds_warning]Грудной остеохондроз характеризуется волнообразным течением, при котором ремиссии сопровождаются обострениями.[/tds_warning] Болевые ощущения при остеохондрозе грудного отдела позвоночника бывают двух видов: Дорсалгия (длительные боли в области поражённых межпозвоночных дисков);

(длительные боли в области поражённых межпозвоночных дисков); Дорсаго (интенсивные и острые боли, появляющиеся в виде приступов, сковывающие мышцы и препятствующие нормальному дыханию). Одним из самых ярких проявлений остеохондроза грудного отдела позвоночника является гастралгический синдром, при котором обычно наблюдаются болевые ощущения в эпигастральной области. Такие симптомы не связаны со временем года (у больных гастритом обострения начинаются весной и осенью), а также с рационом. Во время обострения остеохондроза у пациентов сильно страдают межпозвоночные диски грудного отдела, однако из-за характерной гастроэнтерологической симптоматики люди попадают в медицинские учреждения со следующими диагнозами: панкреатит, холецистит, колит, мочекаменная болезнь и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Для постановки верного диагноза специалист должен проявить максимум внимания при сборе анамнеза и назначить необходимые анализы и исследования. Причины остеохондроза грудного отдела позвоночника К причинам развития остеохондроза грудного отдела позвоночника можно причислить следующие факторы: Любые патологические изменения в межпозвоночных дисках. Сюда можно отнести наследственную предрасположенность к этому заболеванию, которая может проявиться у пациента в любом возрасте;

Межпозвоночные грыжи и истончение дисков также являются причинами появления остеохондроза;

Остеофиты и разрушенные хрящевые ткани;

Нарушение кровоснабжения спинного мозга, которое происходит из-за пережатия или сужения вен и подводящих артерий;

Дистрофические изменения в хрящевых, костных и мышечных тканях, которые происходят вследствие нерациональной физической нагрузки на позвоночный столб;

Нарушение минерального обмена в организме (нехватка кальция и других полезных веществ);

Регулярное поднятие тяжестей;

Сидячий образ жизни (многие люди сейчас большую часть времени проводят за компьютером или за рулем автотранспортного средства, часто в неудобной позе);

Искривления позвоночника, при которых на межпозвоночные диски оказывается неравномерное физическое воздействие;

Перенесённые травмы (удары, ушибы, падения);

Занятия силовыми и активными видами спорта (часто травмы позвоночника люди получают именно во время спортивных тренировок). Остеохондроз — осложнения Заболевание возникает нечасто, но имеет весьма тяжелые последствия при неправильном лечении, неверно поставленном диагнозе или невнимательном отношении к своему здоровью. Поэтому врач должен тщательно отслеживать всю историю болезни и составлять карту вызовов, особенно если грудной остеохондроз не удается остановить, и он переходит в более тяжелые формы. Иногда заболевание вызывает миозит мышц грудной клетки, когда мышечный каркас настолько слаб, что не в состоянии поддерживать позвоночный столб, а иногда пациент даже затрудняется в совершении самых простых навыков самообслуживания. [tds_note]Часто возникает радикулит грудной клетки вследствие поражения нервных корешков.[/tds_note] Может возникнуть перелом грудной клетки. Причиной для этого могут послужить ушибы и удары. А может возникнуть и на совершенно «пустом» месте. В этом случае признаки перелома грудной клетки заключаются в затрудненности и невозможности сделать вдох и пошевелиться. Если перелом возник без внешнего воздействия, то на это следует обратить особое внимание, так как это может служить первыми симптомами рака и остеопороза. Рак грудной клетки развивается под действием многих факторов, но к основным относится – наследственность, стрессовые ситуации, ожирение, неблагоприятная экологическая обстановка и пр.

Лечение остеохондроза грудного отдела позвоночника

Если у людей с диагнозом «остеохондроз грудного отдела позвоночника» отсутствуют проявления невралгического характера, то это не должно служить поводом для отказа от комплексной терапии. Современная медицина предлагает новейшие методики лечения этого заболевания, которые позволяют затормозить любые патологические изменения в позвоночном столбе, в частности, в межпозвоночных дисках.

Лечение остеохондроза грудного отдела начинается с комплекса диагностических мероприятий. При посещении невролога больной должен рассказать ему обо всех ярко проявившихся симптомах заболевания. Специалист соберёт анамнез болезни, проведёт личный осмотр, пропальпирует область грудного отдела позвоночника (это позволит выявить межпозвоночные грыжи) и направит пациента на дополнительное обследование. В первую очередь, больному нужно будет посетить лабораторию и сдать необходимые анализы крови и мочи.

После этого пациент направляется на рентгенографию или магнитно-резонансную томографию. Рентгенографический снимок позволит выявить место локализации патологии позвонков.

Магнитно-резонансная томография позволяет глубже изучить состояние опорно-двигательного аппарата и на ранней стадии обнаружить злокачественные и доброкачественные новообразования.

Как только врач подтвердит свой первичный диагноз, он приступит к составлению лечебной программы. Залогом быстрого и успешного выздоровления пациента является комплексная терапия, включающая в себя приём медицинских препаратов, инъекции, использование кремов, мазей и гелей, прохождение физиотерапевтических процедур и занятия лечебной физкультурой. В настоящее время многие российские медицинские учреждения оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить даже очень сложные, но эффективные хирургические манипуляции с позвоночником.

Лечение остеохондроза грудного отдела позвоночника может проводиться с задействованием следующих физиотерапевтических методик:

Магнитотерапии;

Лазеротерапии;

Иглорефлексотерапии;

Вакуумной терапии;

Сухого и влажного вытяжения;

Фармакопунктуры и т. д.

Если заболевание находится не в запущенной стадии, то пациенту достаточно будет пройти 15 лечебных сеансов, чтобы избавиться от болей в спине на долгое время.

Грудной остеохондроз — массаж Пациентам, у которых диагностирован остеохондроз грудного отдела позвоночника, специалисты рекомендуют пройти курс лечебного массажа. Посещение массажного кабинета включается как в комплексную терапию заболевания, так и в схему профилактических мероприятий. Курсы массажа рекомендуется проводить не реже 2-х раз в год. Во время или после обострения остеохондроза грудного отдела позвоночника массаж выполняется с соблюдением особых правил и ограничений. Ловкие движения рук опытного массажиста способны привести мышцы спины в тонус, снять общую усталость и болевой синдром. Курс массажа поможет укрепить мышечный корсет и устранить часто возникающие при этой болезни спазмы. Массаж при остеохондрозе грудного отдела позвоночника необходимо проводить на столе, предназначенном специально для таких процедур. Пациент должен лечь на стол лицом вниз, а под его грудную клетку в обязательном порядке подкладывается специальный валик (можно заменить твёрдой подушкой). Такой категории пациентов часто назначаются следующие виды массажа: Классический . При остеохондрозе грудного отдела позвоночника пациентам во время массажа делаются следующие движения: лёгкое поглаживание сверху вниз, разминание, пощипывание, вибрацию и растирание. Сеанс массажа должен длиться не более 20 минут (курс состоит из 12-15 сеансов);

При остеохондрозе грудного отдела позвоночника пациентам во время массажа делаются следующие движения: лёгкое поглаживание сверху вниз, разминание, пощипывание, вибрацию и растирание. Сеанс массажа должен длиться не более 20 минут (курс состоит из 12-15 сеансов); Точечный . Специалист выбирает как точки акупунктуры, так и болевые точки. Физическое воздействие на них следует оказывать по часовой стрелке и обратно. Массажист, делая круговые движения, надавливает подушечками пальцев на нужное место, задерживается на нём несколько минут и продолжает манипуляции. Постепенно сила нажатия должна увеличиваться, но ни в коем случае нельзя допускать возникновения болевых ощущений;

Специалист выбирает как точки акупунктуры, так и болевые точки. Физическое воздействие на них следует оказывать по часовой стрелке и обратно. Массажист, делая круговые движения, надавливает подушечками пальцев на нужное место, задерживается на нём несколько минут и продолжает манипуляции. Постепенно сила нажатия должна увеличиваться, но ни в коем случае нельзя допускать возникновения болевых ощущений; Сегментарный . При остеохондрозе грудного отдела позвоночника этот вид массажа позволяет значительно улучшить кровоснабжение в пораженной области. Активный приток крови стимулирует дренаж лимфы, благодаря чему происходит обогащение мягких тканей кислородом;

При остеохондрозе грудного отдела позвоночника этот вид массажа позволяет значительно улучшить кровоснабжение в пораженной области. Активный приток крови стимулирует дренаж лимфы, благодаря чему происходит обогащение мягких тканей кислородом; Баночный . Специалист во время сеанса использует банки, которые обеспечивают вакуумное воздействие на область грудного отдела позвоночника. Этот вид массажа усиливает кровообращение и отток лимфы не только вокруг позвоночного столба, но и в рядом расположенных органах. У пациентов, прошедших курс таких манипуляций, повышается тонус мышц, исчезают патологические рефлексы и ускоряются процессы микроциркуляции лимфы, крови и межклеточной жидкости. Перед посещением массажиста пациенты должны получить консультацию у своего лечащего врача, так как баночное воздействие на грудной отдел позвоночника рекомендовано далеко не всем (существует много противопоказаний);

Специалист во время сеанса использует банки, которые обеспечивают вакуумное воздействие на область грудного отдела позвоночника. Этот вид массажа усиливает кровообращение и отток лимфы не только вокруг позвоночного столба, но и в рядом расположенных органах. У пациентов, прошедших курс таких манипуляций, повышается тонус мышц, исчезают патологические рефлексы и ускоряются процессы микроциркуляции лимфы, крови и межклеточной жидкости. Перед посещением массажиста пациенты должны получить консультацию у своего лечащего врача, так как баночное воздействие на грудной отдел позвоночника рекомендовано далеко не всем (существует много противопоказаний); Медовый. Этот вид массажа абсолютно безопасен и подходит практически всем, кроме пациентов с аллергией на продукты пчеловодства. Во время сеанса специалист использует натуральный пчелиный мёд, который намазывает себе на ладони и прикладывает их к грудному отделу позвоночника больного, совершая поглаживающие и растирающие движения. После того, как мёд впитается, на кожном покрове останется белая нелипкая субстанция, которая легко удаляется влажной салфеткой. Продолжительность сеанса составляет 30 минут.

Остеохондроз — профилактика

Вылечить остеохондроз очень трудная задача. Это, в первую очередь, зависит от заболевания и его степени запущенности. Ну подумайте, как вернуть первоначальное состояние, если уже появились остеофиты (костные выросты), мешающие движению и защемляющие нервные волокна, а межпозвонковые диски деформированы и не выполняют своих функций? Каким образом вернуть на место вылезший межпозвонковый диск (грыжа)?

Как показывает практика в большинстве случаев это самостоятельно не исправляется, а если ничего не предпринимать, то грыжа увеличивается, причём нескольких миллиметров вполне хватает для невыносимых болей и в спине, и в других местах. Тут уже, сколько не пей добавки или не сиди, пусть и правильно в позе лотоса, само ничего не восстановится.

Самый эффективный способ — предусмотреть всё заранее и соблюдать правила поведения по жизни, заботиться о позвоночнике. Основные правила вытекают из причин заболевания. Поэтому просто необходимо соблюдать режим труда и отдыха, правильные физические нагрузки, питание и питьевой режим, соблюдать правила пользования своим позвоночником.

Кроме того, функция позвоночника — это роль распределительного щита для нервных волокон. От позвоночника отходят провода (нервные волокна), которые идут каждый к своему органу и части тела. Нервные волокна и передаваемые по ним импульсы связывают мозг с каждой частью организма. Малейшая проблема, нарушение этой связи и орган начинает функционировать неправильно или вообще остаётся без контроля мозга, что приводит к его моментальной полной недееспособности.

Ортопедический режим при остеохондрозе

Остеохондроз — как правильно сидеть

избегайте слишком мягкой мебели — она не для вас. Чтобы масса тела чрезмерно не давила на позвоночник, корпус должен поддерживаться седалищными буграми, а это возможно только на жестких сиденьях.

к той мебели, на которой вам приходится сидеть подолгу, предъявляются следующие требования: высота стула, кресла должна соответствовать длине голени — надо чтобы нога упиралась в пол; для людей маленького роста рекомендуется подставить под ноги скамеечку; максимальная глубина сиденья приблизительно 2/3 длины бедер.

под столом должно быть достаточное пространство для ног, чтобы их не надо было сильно сгибать.

если вы вынуждены долго сидеть, старайтесь примерно каждые 15 — 20 мин. немного размяться, поменять положение ног.

следите за тем, чтобы спина плотно прилегала к спинке стула.

сидите прямо, не сильно наклоняя голову и не сгибая туловище, чтобы не напрягать мышцы тела.

если по роду деятельности вам приходится подолгу ежедневно читать, сделайте приспособление на столе (пюпитр) поддерживающее книгу на достаточной высоте и наклонно к столу, чтобы верхнюю часть туловища вам не надо было наклонять вперед.

за рулем автомобиля старайтесь сидеть без напряжения. Важно чтобы спина имела хорошую опору. Для этого между поясницей и спинкой кресла положите тонкий валик, что позволит сохранить поясничный сгиб. Голову держите прямо. После нескольких часов вождения выйдите из машины и сделайте элементарные гимнастические упражнения: повороты, наклоны, приседания — по 8-10 раз каждое.

перед экраном телевизора не сидите и не лежите долго в одной позе. Периодически меняйте ее, вставайте, чтобы поразмяться. Посидели 1-1,5 часа, откиньтесь на спинку стула или кресла, расслабьте мышцы, сделайте несколько глубоких вдохов.

Остеохондроз — как правильно стоять

Когда человек долго стоит, позвоночник испытывает значительные нагрузки, особенно поясничный его отдел.

меняйте позу через каждые 10-15 мин., опираясь при этом то на одну то на другую ногу, это уменьшит нагрузку на позвоночник.

если есть возможность, ходите на месте, двигайтесь.

время от времени прогибайтесь назад, вытянув руки вверх, сделайте глубокий вдох. Этим можно несколько снять усталость с мышц плечевого пояса, шеи, затылка, спины.

если вы моете посуду, гладите белье, попеременно ставьте то одну, то другую ногу на небольшую скамеечку или ящик. Страдающим остеохондрозом гладить лучше сидя или поставив гладильную доску так, чтобы не приходилось низко наклоняться.

во время уборки квартиры, работая с пылесосом, также старайтесь низко не наклоняться, лучше удлините шланг дополнительными трубками. Убирая под кроватью, под столом встаньте на одно колено.

чтобы поднять предмет с пола опуститесь на корточки или наклонитесь, согнув колени и опираясь рукой о стул или стол. Так вы не перегружаете поясничный отдел позвоночника.

Остеохондроз — как правильно лежать

Спать лучше не на мягкой постели, но и не на досках. Постель должна быть полужесткой, чтобы тело, когда человек лежит на спине, сохраняло физиологические изгибы (шейный лордоз, грудной кифоз и поясничный лордоз).

Для этого:

на всю ширину кровати или дивана положите щит, а сверху поролон толщиной 5-8 см. Накройте его шерстяным одеялом и стелите простыню.

при отдаче боли в ногу можно под коленный сустав подкладывать валик из пледа — это уменьшает растяжение седалищного нерва и снимает боль в ноге.

когда болит спина, многие пациенты предпочитают спать на животе. Чтобы поясница сильно не прогибалась, что вызывает еще большую боль, под низ живота подкладывайте небольшую подушку.

любителям сна на боку можно спать, положив одну ногу на другую, а руку — под голову.

Встать с постели утром больным с острыми проявлениями остеохондроза бывает очень трудно. Поступайте так:

сначала сделайте несколько простых упражнений руками и ногами; затем если вы спите на спине, повернитесь на живот; опустите одну ногу на пол; опираясь на эту ногу и руки, перенесите вес тела на колено и постепенно вставайте, не делая резких движений.

И еще один совет. Тем, кто любит баню, предпочтительнее сухой пар (сауна), а во время обострения и от сауны придется отказаться.

Как правильно поднимать и перемещать тяжести

Одна из основных причин обострения остеохондроза и образования грыж межпозвоночного диска, особенно в пояснично-крестцовом отделе — подъем и перенос тяжестей. Остро, неожиданно возникает боль в пояснице в тех случаях, когда поднимают тяжести резко, рывком, а затем переносят тяжелый предмет в сторону, поворачивая при этом туловище.

Как правильно переносить тяжести

тяжелую ношу не носите в одной руке, особенно на большое расстояние, чтобы не перегружать позвоночник, разделите груз и несите его в обеих руках. Недопустимо держать тяжесть, резко сгибаться и разгибаться (наклоняться назад).

вообще больному с остеохондрозом поднимать и переносить тяжести более 15 кг нежелательно. Советуем приобрести тележку или сумку на колесиках.

для переноски тяжестей на значительные расстояния очень удобен рюкзак с широкими лямками. Вес полного рюкзака распределяется на вес позвоночника, да и руки остаются свободными.

Как правильно поднимать тяжести

наденьте, если у вас есть, пояс штангиста или любой широкий пояс;

присядьте на корточки, при этом спина должна быть прямой, шея выпрямлена;

ухватив двумя руками тяжесть, поднимайтесь, не сгибая спину.

И в заключение, самый важный совет. Если возникла острая боль в любом отделе позвоночника, не стоит заниматься самолечением таблетками и мазями. Обратитесь за помощью к квалифицированному неврологу — следует установить точный диагноз, снять болевой синдром и разработать план дальнейшего лечения.



Остеохондроз — питание

Питание является самой важной частью жизнедеятельности человека. Так что при возникновении проблем, а лучше когда их ещё нет, необходимо прекращать есть всё подряд и следует следить за питанием. А там глядишь и множество других проблем и заболеваний уйдёт.

Существует множество программ так называемого питания при остеохондрозе. Оно предполагает наличие в продуктах тех веществ, которые необходимы при тех или иных заболеваниях. Желательно если не точно соблюдать диеты, то хотя бы потреблять те продукты, что содержат необходимые питательные вещества и лучше в повышенных количествах. А ещё лучше, дополнительно убрать вредное.

Еда вообще и особенно при заболеваниях позвоночника должна содержать: кальций, серу, кремний, фосфор. Отдельной строкой идут аминокислоты, из которых строятся ткани организма и опорно-двигательного аппарата. Конечно, для организма и позвоночника нужно всё: жиры, белки, углеводы, витамины, минералы, аминокислоты, жирные кислоты и т.д. Но при проблемах особенное внимание следует уделить данным веществам.

Продукты питания, содержащие кальций

Продукты питания, содержащие кремний

Продукты питания, содержащие серу

Продукты питания, содержащие фосфор

Немаловажно исключение из рациона питания вредного и прежде всего кислых напитков, вымывающих из организма и костной ткани щелочные минералы, идущие на погашение лишней кислоты в организме: кальций, магний, натрий, калий.

По материалам — https://lechusdoma.ru , https://sportlif.ru , https://www.ayzdorov.ru