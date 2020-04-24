Осторожно — люди с антисоциальным личностным расстройством. Кто такие психопаты?

Увы и ах, но новость не очень хорошая… Специалисты вынужденно констатируют, что с каждым годом психическое здоровье людей так называемого цивилизованного мира «сдаёт позиции». Всё чаще эксперты фиксируют отклонения от поведенческой нормы. Причины? Их много: тут и каждодневные стрессы, не самым лучшим образом влияющие на наше эмоциональное состояние, и бешеный темп современной жизни, и тот факт, что каждый «сам за себя», и существование большинства не в самых благоприятных финансовых условиях. Это перечень можно продолжать и продолжать…

И всё бы ничего, если бы не тот факт, что сегодня большинство преступлений — серьёзных и не очень — совершаются именно людьми в состоянии «разболтанного» эмоционального состояния. «В сердцах», «сгоряча», «в порыве» и т.д. Многие неблаговидные, а то и страшные поступки «оправдывают» такими как-будто нечаянно захлестнувшими эмоциями.

Между тем, говорят специалисты, большинство критических ситуаций можно было бы избежать, если бы обыватели хоть немного, но разбирались в том, как стоит себя вести с людьми того или иного типа поведения. Ну или хотя бы понимали, что рядом с ними… вполне возможно… находятся люди с антисоциальным личностным расстройством. Другими словами те, которых «в народе» зачастую именуют психопатами (да простят нас профессионалы, но из песни… как говорится… слов не выкинешь). Здесь, кстати, стоит отметить, что «психопат» — нездоровый человек, но к душевнобольным отношения не имеющий. Считается, что такие люди вполне могут руководить своими поступкам, так что при совершении преступления они признаются вменяемыми. Но от этого, впрочем, не легче, если такие личности вдруг «разбушуются».

Так, какие же признаки могут стать «звоночками» и объявить миру, что ваш сосед (тётя, друг, коллега по работе или вот та милая бабулька в парке, кормящая по утрам голубей, — нужное подчеркнуть), вполне возможно может быть «психически нестабильным» индивидуумом? Максимально подробно на эту тему здесь — seenroutine.ru, но основные моменты озвучим прямо сейчас. Итак, что должно насторожить в поведении человека, чтобы начать вести себя с ним… как минимум… осторожно?

Первое: наличие у человека садистических наклонностей. Намерение разрушать, уничтожать, причинять боль при тотальном отсутствии чувства вины, а нередко и понимание того, что тот или иной поступок однозначно причиняет зло окружающим, — это один из основных признаков психопата.

Второе: непомерное «эго», раздутое чувство собственной важности, болезненное не восприятие чужой самости, агрессивное отстаивание «своей территории» — также, как правило, свидетельствуют о том, что с психической точки зрения у человека могут быть проблемы.

Третье: патологическая ложь — один из главных признаков психопата. Причём таких людей вовсе не смущает, что их вранье может быть раскрыто. Они врут, затем врут, скрывая ложь, и снова лгут, чтобы выкрутиться из очередного вранья.

Четвёртое: большинство психопатов — «паразиты» и манипуляторы. Для них не считаться с чужой точкой зрения, мнением, чувствами и т.д. — абсолютная норма. «По боку» идут и социальные правила. Есть только желания таких людей, ради исполнения которых, к слову, они готовы на многое. Что будет, если нарушить их планы? Психопаты могут быть опасными.

Пятое: импульсивность, взрывной характер, эксцентричность, склонность к неоправданным реакциям и аморальным поступкам. Люди с антисоциальным личностным расстройством «выходят из себя» едва ли не моментально и практически всегда предугадать такие момент срыва окружающим не удаётся.

И, наконец, психопаты, как правило, не сопереживающие и эмоционально холодные (не способны на искренние чувства, но отлично их имитируют), не умеют выстраивать отношений, при этом находятся в перманентом поиске острых ощущений, а все их цели и планы далеки от реальности.

Ну что? Есть такие люди в вашем окружении? И это… всё-таки… та бабулька в парке? Спрашиваете, что делать? Ещё одна не очень хорошая новость: прописанных сценариев развития ситуации в данном случае нет. Хотя бы потому, что предсказать, когда «рванёт» такая мина замедленного действия, крайне сложно.

Так что совет один: не лезьте на рожон, не провоцируйте лишний раз окружающих на негатив, а если точно знаете, что у человека с психикой «нелады» , то ограничивайте с ним общение в принципе. Ну а если всё-таки «рвануло», то… «отползайте», не вступая в дискуссии и не раззадоривая оппонента. Другого выхода нет — психопат первым никогда не сдастся.