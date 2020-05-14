Осторожно, ломбарды и... лжеломбарды. Как отличить честного займодателя от мошенника

В сегодняшней сложной ситуации многие предпочитают пользоваться услугами кредиторов, оперативно предоставляющих деньги в обмен на залог.

Однако, по данным Центрального банка РФ, в прошлом году только в Севастополе было выявлено 16 нелегальных участников финансового рынка, в числе которых были и так называемые лжеломбарды.

О том, как отличить честного займодателя от мошенника, рассказывает заместитель управляющего Отделением по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник.

По каким принципам работают ломбарды?

— Ломбарды долгие годы остаются одним из вариантов выхода из ситуации, когда человеку срочно нужны деньги, но взять в долг не у кого: родственники помочь не могут, а быстро получить кредит в банке не получается. Пользоваться услугами ломбардов удобно: деньги выдают сразу, из документов нужен только паспорт. Никаких звонков коллекторов, исков и судов. Максимальная потеря – сам залог. Ломбард просто продаст его, если долг не будет погашен вовремя.

Таким образом, если у вас есть ценное имущество, вы можете заложить его в ломбард и получить необходимые средства, но нужно знать, как это сделать правильно и не потерять залог. Особенно это актуально сегодня, в условиях, ограниченных из-за пандемии и изоляции.

Какими документами регулируется деятельность ломбардов?

— Деятельность ломбардов регулируется Федеральным законом (ФЗ) № 196 «О ломбардах» и ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)».

Как выглядит алгоритм взаимодействия клиента с ломбардом?

— Вы приносите в ломбард ценное имущество. Ломбард оценивает его стоимость бесплатно. Вы получаете два документа: залоговый билет и индивидуальные условия договора потребительского займа.

Также вас должны ознакомить с общими условиями договора. Обратите внимание на полную стоимость потребительского займа. Она должна быть указана на первой странице договора перед таблицей с индивидуальными условиями, и не должна превышать среднерыночное значение данного показателя (которое можно найти на сайте ЦБ www.cbr.ru) более, чем на одну треть. В залоговом билете обязательно должны быть: сумма займа, даты получения и возврата займа, срок его предоставления, процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки.

Чтобы получить заложенное имущество обратно, вы должны в установленный срок вернуть сумму займа и проценты по нему.

Что будет, если не вернуть долг ломбарду?

— Закон предусматривает для ломбардов период в 30 дней, во время которого они не имеют права обратить взыскание на заложенную вещь, если она не выкуплена. То есть, если наступает срок погашения займа, человек приходит, возвращает деньги, платит проценты, ему возвращают вещь. Если этого не происходит, то ломбард не вправе в течение 30 дней с момента окончания срока возврата займа продать эту вещь. И в этот период заёмщик вправе выкупить свою собственность. Если же залог продан раньше этого срока, то это повод обратиться с жалобой в Центральный банк.

В текущей ситуации противодействия распространению коронавируса Центральный банк РФ рекомендовал ломбардам увеличить срок, в течение которого они не будут продавать заложенную вещь – с 30 дней до 3 месяцев со дня, следующего за днем возврата займа.

Наряду с законопослушными организациями, существуют и те, кто ведет ломбардную деятельность незаконно, не гарантирует сохранность заложенного имущества, и не соблюдает иные права потребителей. Как отличить первые от вторых?

— Только юридическое лицо вправе вести ломбардную деятельность. В-первую очередь, проверьте учредительные документы и свидетельство о регистрации юридического лица. В наименовании организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Основной вид ее деятельности – предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества и (или) хранение вещей. Ломбард может также оказывать консультационные и информационные услуги.

Помимо этого, как и любой участник финансового рынка, ломбард должен быть на учёте у Центрального банка РФ, на сайте которого размещен реестр финансовых организаций. Через его сервисы можно выяснить, есть ли конкретный ломбард в госреестре — по ИНН, ОГРН, полному или сокращенному названию.

Есть какая-то статистика, сколько в Севастополе ломбардов?

— В настоящее время финансовый рынок Севастополя стабильно развивается. По данным на 1 апреля этого года, в Севастополе зарегистрировано 12 ломбардов и действует более 20 офисов инорегиональных ломбардов.

Специалисты Отделения Севастополь Центрального банка РФ постоянно мониторят ситуацию в данном сегменте регионального финансового рынка.

Что должно насторожить клиента при контакте с лжеломбардом?

— Еще на стадии обращения к подобной организации вас должны насторожить: анонимность рекламного объявления (указан только телефон), слова типа «дадим деньги», «деньги за 30 минут» или «быстро решим финансовые проблемы», обещания гарантированно дать денег без поручителей и с любой кредитной историей. Кроме того, в рекламе лжеломбарда может присутствовать слоган «Лучше, чем ломбард», на вывеске одновременно может быть написано «Комиссионный магазин» и «Ломбард», а также указан график работы 24/7 или круглосуточно. Отмечу, что настоящий ломбард по закону может работать только с 8 утра до 8 вечера.

Наиболее распространенный вид нелегального кредитора — когда под ломбард маскируется комиссионный магазин. Такие псевдо-ломбарды приобретают у людей имущество через договор купли-продажи якобы с правом обратного выкупа, и договор этот заключается с индивидуальным предпринимателем или комиссионным магазином. Но в действительности такая организация может продать вашу вещь в любое время, поскольку юридически она залогом не является.

При непосредственном контакте также нужно встревожиться, если вам предлагают деньги под залог недвижимости или ПТС – с возможностью пользоваться машиной и дальше, и отсутствие страхования оставленного вами залога.

Всё это ведёт к тому, что нарушаются права потребителя, заложенное имущество не страхуется и отсутствует льготный период для его возврата.

Как лжеломбарды пополняют свою клиентуру?

— Лжеломбарды есть практически в каждом крупном городе — с агрессивной броской рекламой, заманчивыми обещаниями. В сложных условиях спрос на подобные услуги растет: люди, попавшие в стесненные обстоятельства, предпочитают отнести вещи в залог, а не обращаться за займами МФО или банков. Клиентов привлекают простота получения денег, быстрое оформление, шаговая доступность. Когда срочно нужны деньги, мало кто задумывается о проверке соответствующих законодательству документов, регламентирующих деятельность ломбардов.

Обратите внимание!

В пресс-службе Отделения по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации подчёркивают: в условиях противодействия распространению коронавируса Центральный банк РФ рекомендовал ломбардам соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при размещении полученных в залог или сдаваемых на хранение вещей. Кроме того, в работе с клиентами ломбарды переходят на приоритетное онлайн-обслуживание через личные кабинеты, онлайн-оценку, перевод займов на банковские карты и т.д.