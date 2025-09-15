Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Осторожно! Схема мошенничества «У вас в подъезде меняют домофон!»
Новости Республики
Осторожно! Схема мошенничества «У вас в подъезде меняют домофон!»
иллюстрация: пресс-служба МВД России в Крыму

Осторожно! Схема мошенничества «У вас в подъезде меняют домофон!»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:40 15.09.2025

Такой вид обмана используют злоумышленники для вымогательства денег у жильцов многоквартирных домов.

Преступники звонят своим жертвам и сообщают: «Ваш подъезд подлежит обязательной замене домофонного оборудования». Злоумышленники убеждают жильцов в срочности замены оборудования, пугая штрафами или отключением старых устройств. Под предлогом проверки или подтверждения операции просят жертву назвать номер телефона, адрес проживания или даже секретный код из SMS. Жертва доверчиво передает запрашиваемую информацию, полагаясь на якобы официальную природу звонка. Если вам позвонили с таким предложением?

Не сообщайте никому личную информацию (особенно коды из СМС).

Узнайте больше:  В Крыму стартовал первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2025»

Проверьте подлинность обращения самостоятельно: свяжитесь с управляющей компанией вашего дома.

Если возникли сомнения, заблокируйте звонок и предупредите соседей. Будьте бдительны и внимательно проверяйте всю поступающую информацию перед принятием решений.

Получив деньги, преступники быстро обрывают связь с жертвой, оставляя обманутых граждан с опустошенными банковскими счетами.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x