Осторожно! Схема мошенничества «У вас в подъезде меняют домофон!»

Преступники звонят своим жертвам и сообщают: «Ваш подъезд подлежит обязательной замене домофонного оборудования». Злоумышленники убеждают жильцов в срочности замены оборудования, пугая штрафами или отключением старых устройств. Под предлогом проверки или подтверждения операции просят жертву назвать номер телефона, адрес проживания или даже секретный код из SMS. Жертва доверчиво передает запрашиваемую информацию, полагаясь на якобы официальную природу звонка. Если вам позвонили с таким предложением?

Не сообщайте никому личную информацию (особенно коды из СМС).

Проверьте подлинность обращения самостоятельно: свяжитесь с управляющей компанией вашего дома.

Если возникли сомнения, заблокируйте звонок и предупредите соседей. Будьте бдительны и внимательно проверяйте всю поступающую информацию перед принятием решений.

Получив деньги, преступники быстро обрывают связь с жертвой, оставляя обманутых граждан с опустошенными банковскими счетами.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым