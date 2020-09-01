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От коронавируса в Крыму скончался врач Республиканской больницы имени Семашко
Фото: pixabay.com

От коронавируса в Крыму скончался врач Республиканской больницы имени Семашко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 01.09.2020

В Крыму скончался врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости Крым, со ссылкой на вице-премьера — министра труда и соцзащиты РК Елену Романовскую. По данным издания, доктор работал в Республиканской клинической больнице им. Семашко.

Как и в остальных случаях смертей лиц с коронавирусом будет проводиться расследование, которое выяснит причину смерти и поможет понять, заразился он на рабочем месте или за его пределами. Причиной смерти могут быть осложнение заболеваний, которые мог усугубить COVID-19, а возможно сам коронавирус стал причиной. Официально все будет ясно после гистологии, — рассказала РИА Новости Крым Романовская.

При этом, по словам вице-премьера, жизни врачей застрахованы, семья умершего получит компенсацию.

От коронавируса в Крыму скончался врач Республиканской больницы имени Семашко

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