От коронавируса в Крыму скончался врач Республиканской больницы имени Семашко

В Крыму скончался врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости Крым , со ссылкой на вице-премьера — министра труда и соцзащиты РК Елену Романовскую. По данным издания, доктор работал в Республиканской клинической больнице им. Семашко.

Как и в остальных случаях смертей лиц с коронавирусом будет проводиться расследование, которое выяснит причину смерти и поможет понять, заразился он на рабочем месте или за его пределами. Причиной смерти могут быть осложнение заболеваний, которые мог усугубить COVID-19, а возможно сам коронавирус стал причиной. Официально все будет ясно после гистологии, — рассказала РИА Новости Крым Романовская.

При этом, по словам вице-премьера, жизни врачей застрахованы, семья умершего получит компенсацию.