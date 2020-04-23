От Москвы до Берлина: патриотический онлайн-забег «Шаги памяти»

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» проводит акцию «Шаги памяти» . Организаторы предложили всей страной в онлайн-режиме дойти до Берлина.

Акция продлится до 9 мая. От Москвы до Берлина – 1814 км. Именно это расстояние предстоит преодолеть тем, кто примет участие в акции. Все желающие смогут замерять пройденное расстояние с помощью шагометров или любых других фитнесс-трекеров, а организаторы будут суммировать результаты всей страны. Совершить онлайн-забег смогут все, несмотря на возраст и географию. Участники могут передвигаться любым удобным для них способом – пеший шаг, бег, велосипед, самокат или фитнес-тренажеры. При этом, отметим, принять участие в забеге могут даже те, кто сейчас находится на самоизоляции или карантине. Каждый метр приближает нас к финальному месту назначения, — отмечают организаторы.

К акции уже присоединился 21 регион России. Самыми активными регионами стали Москва, Мурманская область, Пермский и Хабаровский края.

Акция проводится для того, чтобы наполнить благодарностью и памятью о великом подвиге советского народа каждый шаг, который мы можем сделать в мирное время.