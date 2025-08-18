От Симферополя до Узбекистана: Как онлайн-галерея открывает мир крымского искусства

Виктория и Сергей Поддубные, основатели онлайн-галереи «Крымская галерея искусств», с гордостью делятся успехами проекта, который всего за несколько месяцев превратился в крупнейшую площадку живописи на Юге России.

Мы стартовали 10 апреля, и уже сегодня в нашем портфолио представлены работы более 30 крымских художников. Это более 500 уникальных полотен, охватывающих самые разные жанры и стили. Мы стремимся сделать крымское искусство доступным для ценителей по всей стране и за ее пределами, – рассказывает Сергей.

История галереи началась с личного опыта Виктории. Желание организовать собственную персональную выставку столкнулось с типичными для начинающих художников трудностями: поиском места, финансированием, а главное – отсутствием понятных путей развития.

Когда Виктория объединилась с другой крымской художницей Анастасией Вологодской для проведения выставки ‘Флора и Фауна’ в симферопольской Галерее 10, они увидели, насколько сложен процесс продвижения для молодых талантов. Существующие галереи часто перегружены, а для новых имен двери открываются не всегда легко, –рассказывает Виктория.

Именно тогда родилась идея создания онлайн-платформы. Цель была проста и амбициозна: дать возможность каждому желающему, независимо от его местонахождения, увидеть произведение искусства, созданное крымскими мастерами.

Мы хотели убрать барьеры, которые мешают художникам находить свою аудиторию, а ценителям – наслаждаться их творчеством, – добавляет Сергей.

После успешного участия в выставке «ДИДИ» в Ялте, галерея получила мощный импульс для развития. Именно там к проекту присоединились многие из крымских художников, чьи работы сегодня украшают сайт.

Июнь ознаменовался началом замечательного сотрудничества с «Севастопольским балом». Крымские художники имели честь украсить своим искусством розарий Никитского ботанического сада, где во время музыкального фестиваля, в самом сердце цветущих роз, были выставлены их картины. Фестиваль «Природа и искусство». Это было по-настоящему волшебное и сказочное место.

А теперь, с 20 июля по 20 августа, Виктория и Сергей Поддубные с радостью приглашаем на первую самостоятельную выставку живописи – «Морская феерия».

Вдохновленные духом передвижников, мы собрали более 100 работ от 20 талантливых крымских художников, каждый из которых вложил в свои полотна частичку морской души, — отмечают организаторы события.

Выставка проходит в Крыму на берегу Черного моря, городе Феодосия, родине великого художника мариниста И.К. Айвазовского. На открытии была очень творческая атмосфера, художники со сцены рассказывали о своих картинах, а зрители задавали им вопросы. Выставку уже посетили известный художник Константин Мирошник и его супруга, а та же блогеры Юлия и Вячеслав из «Крым глазами местных». Адрес проведения выставки: ДК Чайка, пр-т И.К. Айвазовского, д 45, корп 7 (2 этаж).

А на нашем сайте-галерее каждый посетитель может не просто полюбоваться картинами, но и узнать больше о жизни и творческом пути художника, изучить его биографию. Особое внимание уделено визуализации: мы предлагаем посмотреть, как картина может смотреться в реальном интерьере. Недавно мы готовили документы для отправки картины в Узбекистан, и это лишь один из примеров того, как наше искусство выходит за пределы полуострова. Наши работы есть в любой точке России и стран СНГ, – подчеркивает Виктория.

Мастера Крыма создают произведения в самых разнообразных стилях: от классического реализма до яркого крымского импрессионизма и смелых направлений современного интерьерного искусства и декора. И даже пишут картины, которые предназначены в дар, что делает творения крымчан по-настоящему уникальными.

Ссылка на сайт: https://crimeagallery.ru

Ссылка на телеграмм канал: https://t.me/crimeagallery

Ссылка на ВК: https://vk.com/crimeagallery

