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В Севастополе 12-летняя девочка заразилась коронавирусом от родного дедушки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

От трёх до 89 лет — возраст заболевших коронавирусом в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:54 12.12.2020

По состоянию на утро 12 декабря в Севастополе зарегистрировано 75 новых случаев заболевания COVID-19.

19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.  Заболевшие – люди в возрасте от трёх  до 89 лет.  117 человек выписаны после выздоровления. Скончалась женщина в возрасте 91 года и мужчина 53 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5211 человек. В настоящий момент выздоровели 4841 человек, 165 умерло. На сегодняшний день в стационарах с подтверждённым диагнозом находится 112 человек, в «Изумруде» – 117. На амбулаторном лечении – 67 человек.

Под наблюдением находится 554 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

От трёх до 89 лет - возраст заболевших коронавирусом в Севастополе

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