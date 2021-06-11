Отдать бухгалтерию на аутсорсинг — решение, которое принимают всё больше российских компаний

Ну давайте честно: год за годом звучат декларации о том, что в России должны быть созданы максимально комфортные условия для бизнеса. И с точки зрения всевозможных финансовых нагрузок, и с точки зрения взаимоотношений предпринимателей с различными контролирующими и надзорными органами. Как происходит на самом деле? Скажем мягко: бизнесу доводится приспосабливаться к большому потоку нововведений во всех сферах, связанных с его деятельностью, по несколько раз в год.

Сложно ли это? В крупных компаниях, где есть штат бухгалтеров, говорят: терпимо — главное, вовремя адаптироваться к новым требованиям. А вот предприниматели, у которых с трудовыми ресурсами (и их квалификацией) всё непросто, иное мнение: в большинстве ситуаций каждое нововведение «отзывается болью», ведь зачастую доводится прилагать немало усилий, чтобы быть и в курсе быстро меняющихся событий, и сводить вовремя «концы с концами» в том, что касается взаимосвязей с «внешним миром». Именно поэтому в последнее время всё больше предпринимателей решаются на аутсорсинг. То есть, доверяют ведение дел сторонним организациям, «заточенных» на решение разнообразных вопросов, связанных с бухгалтерией.

В компании «Простые решения», специализирующейся на бухгалтерских услугах и консалтинге — https://simple-decision.com/buxgalterskie-uslugi, ситуацию комментируют так:

Ведение бухгалтерии – часто непрофильный, однако, всегда очень важный бизнес-процесс для любой компании. Начисление заработной платы, отпускных, больничных, социальных и налоговых платежей, расчет амортизации основных средств, себестоимости продукции – для решения этих и множества других задач требуются опытные бухгалтера. Большинство отечественных предприятий содержат таких специалистов по старинке – в постоянном штате. Прогрессивные же зарубежные организации уже давно перешли на аутсорсинг.

Что передача бухгалтерии на аутсорсинг значит буквально? Если кратко, то суть в том, что команда специалистов берёт на себя учётные процессы организации-заказчика. Команда профильных специалистов!

Каждая компания — уникальный бизнес-организм. А потому ведение бухгалтерии необходимо организовывать индивидуально. Предоставляя бухгалтерские услуги фирмам, мы внимательно изучаем особенности организации, принимаем во внимание сферу деятельности, численность сотрудников, действующую систему налогообложения и другие параметры. На основании этого формируем команду специалистов, которые идеально подходят для сопровождения конкретной компании, — озвучивают свой алгоритм работы эксперты аутсорсингового агентства «Простые решения».

Два главных вопроса, ответы на которые определяют основные моменты, связанные с передачей бухгалтерии на аутсорсинг:

Какие виды аутсорсинга бывают?

Учётные функции компании можно передать аутсорсерам как в полном объёме, так и частично (ведение конкретного направления).

Кроме того, есть такая услуга как «главбух на аутсорсинге». Она подойдёт тем компаниям, у которых вроде как штат бухгалтеров есть, а ведущего специалиста нет. Эта услуга, к слову, сегодня самая востребованная у компаний малого бизнеса.

Бухгалтерское консультирование. Вариант аутсорсинга, при котором штатный бухгалтер получает экспертную поддержку.

Насколько безопасно передавать бухгалтерию на аутсорсинг?

Здесь ответим так: всё зависит от компании, которая будет оказывать бухгатерские услуги. В случае выбора профессиональной команды, с хорошей репутацией и добросовестным отношением к делу, аутсорсинг — затея безопасная. В противном случае, вопрос, разумеется, превращается в риторический со знаком «минус».

Жизненно важный совет: выбирать правильных партнёров, с достойным практическим опытом, с весомой клиентской базой. И — обязательно! — подписывать с ними договоры о сотрудничестве, с указанием прав и обязанностей, рамок, в которых аутсорсеры могут действовать, степени ответственности.