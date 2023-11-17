Отделение нейрохирургии Регионального сосудистого центра Севастополя отмечает 50-летний юбилей

История отделения нейрохирургии Регионального сосудистого центра городской больницы № 1 началась ещё в 1973 году. Тогда в нём работали двое врачей, отделение насчитывало 30 коек. Сейчас же ежедневную плановую и экстренную помощь здесь оказывают 12 специалистов, а всего трудятся 38 человек.

Значение такого отделения в Севастополе сложно переоценить. Это важная экстренная помощь для людей с определённым видом патологий, и наши медики героически защищают жизни севастопольцев, работая в этом отделении. Это очень сложное направление. Знаю, что наука ещё полностью не раскрыла все тайны человеческой нервной системы, поэтому доктора занимаются искусством, и занимаются очень хорошо, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина.

В отделении проводят около 400 операций в год, большая часть из которых плановые. Каждый день нейрохирурги продолжают раздвигать границы возможного, спасая человеческие жизни. Только за последний год отсюда выписали порядка 1 200 пациентов.

Специалисты отделения оперируют на всех отделах центральной и периферической нервных систем, на позвоночнике. Оказывается неотложная помощь при травмах центральной нервной системы и острых сосудистых катастрофах в головном мозге. Большинство существующих в мире методик нейрохирургии применяется специалистами отделения, — говорит заведующий отделением нейрохирургии Олег Малышев.

В 2016 году в отделении были внедрены принципиально новые методики оперативных вмешательств: эндоскопическое удаление инсульт-гематом, инвазивное измерение внутричерепного давления, каратоидная эндертерэктомия, вентрикуло-перитонеальное шунтирование при нормотензивной гидроцефалии, эндоскопическая ассистенция при микродискэктомии.

Мы оснащены оборудованием для оказания нейрохирургической помощи полностью, но всё равно стремимся вперёд, так как, чем лучше оборудование, тем точнее мы выполняем свою работу. Наша главная цель – оказание специализированной помощи жителям города. Врачи отделения максимально быстро перенимают опыт ведущих федеральных центров нейрохирургии для внедрения в нашу работу, — подчеркивает Олег Малышев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя