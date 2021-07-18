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Отделка фасада дома: как выбрать облицовочный кирпич
фото: pxhere.com

Отделка фасада дома: как выбрать облицовочный кирпич

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 14:06 18.07.2021

Скажем так: отделка фасада облицовочным кирпичем — шаг хоть и не из дешёвых, но с практической точки зрения максимально оправданный. Именно такого рода материал (конечно, если он достойного качества), говорят специалисты, позволяет обеспечить главное: дом в плане эксплуатации будет максимально предсказуемым. В частности, его не придётся дополнительно защищать от воздействия окружающей среды (дождя, жары, снега, ветра и т.д.), он будет прочным и гарантированно безопасным — облицовочный кирпич https://alex-group.com.ua/kirpich/licevoj-kirpich/ с этими задачами справляется на «отлично». И — да: хотите красивое строение без лишней мороки и трат — материал закроет и эту сторону вопроса.

Но! Не всё так просто. Чтобы кирпич в полной мере оправдал надежды, он должен быть по-настоящему качественным. На рынке много предложений, а потому выбрать материал бывает непросто. Что нужно знать, дабы не прогадать? Ведь речь идёт о приобретении «долгоиграющего товара», которому предстоит служить… в идеале —  верой и правдой… точно не один год (эксперты поговаривают, что при грамотной кладке срок эксплуатации облицовочного кирпича равняется доброй сотне лет!).

Основные критерии выбора

Кирпич пустотелый и полнотелый

Один из главных моментов, который определяет эксплуатационные качества облицовочного кирпича. А именно:

  • пустотелый кирпич (за счёт щелей и продолговатых отверстий). Главные плюсы: он лёгкий, за счёт пустоты уровень теплоизоляции довольно высокий.
  • полнотелый кирпич. Плотная ровная поверхность обеспечивает высокую прочность и теплопроводность.

Какой выбрать? Если основная задача — сохранение тепла, то, по словам специалистов, пористый.

Одинарный, полуторный, двойной

Здесь речь идёт о размерах кирпича. На деле эти параметры обозначают, что:

  • одинарный кирпич имеет размеры –250x120x65;
  • полуторный – 250×120×88,
  • двойной – 250×120×138.

Также на рынке есть кирпич узкий (250х60х65) и тонкий (250х22х65). Но эти виды материала, как правило, используются исключительно для решения декоративных задач — для строительства несущих стен они не подходят, если речь идёт о «полновесных» домах.

Виды кирпича

Керамический

Он может быть фактурным, глазурованным или ангобированным. Бывает разных цветов. Производится как полнотелым, так и пустотелым. В основном, используется в регионах со среднестатистическим температурным режимом — при сильных морозах подвержен более быстрому разрушению (в случае, когда речь идёт о марках кирпича с низким уровнем морозостойкости).

Отделка фасада дома: как выбрать облицовочный кирпич

Клинкерный

Может быть как полнотелым, так и пустотелым. Разных размеров, разных цветов, идеально чёткой формы или с «изъянами». Более приспособлен, в отличие от керамического «коллеги» к разным условиям эксплуатации (потому как более прочен, весит больше, минимально поглощает влагу, более стойко реагирует на мороз).

Отделка фасада дома: как выбрать облицовочный кирпич

Силикатный

Главные плюсы: хорошая геометрия и довольно обширная цветовая палитра. По характеристикам, правда, силикатный кирпич уступает как клинкерному, так керамическому. Но! И стоимость его, соответственно, более низкая. Его не используют при кладке и облицовке нагруженных и подверженных атмосферному влиянию конструкций. Однако, для облицовки стен этот вид облицовочного кирпича используется очень часто.

Отделка фасада дома: как выбрать облицовочный кирпич

Гиперперсованный

Его прочность выше натурального камня, он обладает нулевым водопоглощением при отменной огнестойкости. Ещё один огромный плюс: гиперпрессованный кирпич можно использовать как при отделке экстерьера строений, так и их интерьера.

Отделка фасада дома: как выбрать облицовочный кирпич

Говоря о видах облицовочного кирпича, также стоит отметить, что производят его разными способами, так:

  • керамический и клинкерный кирпич «готовят» методом обжига;
  • гиперпрессованный и силикатный производят без обжига.

Именно поэтому у разных видов кирпича разные эксплуатационные качества.

И, наконец, обозначим ряд параметров, на которые при выборе облицовочного кирпича стоит делать акцент:

  • вес. Чем он больше, тем более мощным должен быть фундамент, на котором возводится строение.
  • морозостойкость. Этот параметр показывает количество так называемых циклов замораживания-оттаивания за один сезон, которые может «переживать» кирпич без ущерба для себя;
  • водопоглощение. Параметр говорит о том, как материал ведёт себя при погружении в воду. Высокий уровень водопоглащения буквально значит, что при замораживании и насыщении влагой кирпич… скорее всего… будет разрушатся быстрее, чем хотелось бы;
  • теплопроводность. Параметр, на которые строители ориентируются, рассчитывая толщину кладки и/или утеплителя.

иллюстрации: каталог компании АЛЕКС-ГРУПП

Отделка фасада дома: как выбрать облицовочный кирпич

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