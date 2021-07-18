Отделка фасада дома: как выбрать облицовочный кирпич

Скажем так: отделка фасада облицовочным кирпичем — шаг хоть и не из дешёвых, но с практической точки зрения максимально оправданный. Именно такого рода материал (конечно, если он достойного качества), говорят специалисты, позволяет обеспечить главное: дом в плане эксплуатации будет максимально предсказуемым. В частности, его не придётся дополнительно защищать от воздействия окружающей среды (дождя, жары, снега, ветра и т.д.), он будет прочным и гарантированно безопасным — облицовочный кирпич https://alex-group.com.ua/kirpich/licevoj-kirpich/ с этими задачами справляется на «отлично». И — да: хотите красивое строение без лишней мороки и трат — материал закроет и эту сторону вопроса.

Но! Не всё так просто. Чтобы кирпич в полной мере оправдал надежды, он должен быть по-настоящему качественным. На рынке много предложений, а потому выбрать материал бывает непросто. Что нужно знать, дабы не прогадать? Ведь речь идёт о приобретении «долгоиграющего товара», которому предстоит служить… в идеале — верой и правдой… точно не один год (эксперты поговаривают, что при грамотной кладке срок эксплуатации облицовочного кирпича равняется доброй сотне лет!).

Основные критерии выбора

Кирпич пустотелый и полнотелый

Один из главных моментов, который определяет эксплуатационные качества облицовочного кирпича. А именно:

пустотелый кирпич (за счёт щелей и продолговатых отверстий). Главные плюсы: он лёгкий, за счёт пустоты уровень теплоизоляции довольно высокий.

(за счёт щелей и продолговатых отверстий). Главные плюсы: он лёгкий, за счёт пустоты уровень теплоизоляции довольно высокий. полнотелый кирпич. Плотная ровная поверхность обеспечивает высокую прочность и теплопроводность.

Какой выбрать? Если основная задача — сохранение тепла, то, по словам специалистов, пористый.

Одинарный, полуторный, двойной

Здесь речь идёт о размерах кирпича. На деле эти параметры обозначают, что:

одинарный кирпич имеет размеры –250x120x65;

полуторный – 250×120×88,

двойной – 250×120×138.

Также на рынке есть кирпич узкий (250х60х65) и тонкий (250х22х65). Но эти виды материала, как правило, используются исключительно для решения декоративных задач — для строительства несущих стен они не подходят, если речь идёт о «полновесных» домах.

Виды кирпича

Керамический

Он может быть фактурным, глазурованным или ангобированным. Бывает разных цветов. Производится как полнотелым, так и пустотелым. В основном, используется в регионах со среднестатистическим температурным режимом — при сильных морозах подвержен более быстрому разрушению (в случае, когда речь идёт о марках кирпича с низким уровнем морозостойкости).

Клинкерный

Может быть как полнотелым, так и пустотелым. Разных размеров, разных цветов, идеально чёткой формы или с «изъянами». Более приспособлен, в отличие от керамического «коллеги» к разным условиям эксплуатации (потому как более прочен, весит больше, минимально поглощает влагу, более стойко реагирует на мороз).

Силикатный

Главные плюсы: хорошая геометрия и довольно обширная цветовая палитра. По характеристикам, правда, силикатный кирпич уступает как клинкерному, так керамическому. Но! И стоимость его, соответственно, более низкая. Его не используют при кладке и облицовке нагруженных и подверженных атмосферному влиянию конструкций. Однако, для облицовки стен этот вид облицовочного кирпича используется очень часто.

Гиперперсованный

Его прочность выше натурального камня, он обладает нулевым водопоглощением при отменной огнестойкости. Ещё один огромный плюс: гиперпрессованный кирпич можно использовать как при отделке экстерьера строений, так и их интерьера.

Говоря о видах облицовочного кирпича, также стоит отметить, что производят его разными способами, так:

керамический и клинкерный кирпич «готовят» методом обжига;

гиперпрессованный и силикатный производят без обжига.

Именно поэтому у разных видов кирпича разные эксплуатационные качества.

И, наконец, обозначим ряд параметров, на которые при выборе облицовочного кирпича стоит делать акцент:

вес. Чем он больше, тем более мощным должен быть фундамент, на котором возводится строение.

Чем он больше, тем более мощным должен быть фундамент, на котором возводится строение. морозостойкость. Этот параметр показывает количество так называемых циклов замораживания-оттаивания за один сезон, которые может «переживать» кирпич без ущерба для себя;

Этот параметр показывает количество так называемых циклов замораживания-оттаивания за один сезон, которые может «переживать» кирпич без ущерба для себя; водопоглощение. Параметр говорит о том, как материал ведёт себя при погружении в воду. Высокий уровень водопоглащения буквально значит, что при замораживании и насыщении влагой кирпич… скорее всего… будет разрушатся быстрее, чем хотелось бы;

Параметр говорит о том, как материал ведёт себя при погружении в воду. Высокий уровень водопоглащения буквально значит, что при замораживании и насыщении влагой кирпич… скорее всего… будет разрушатся быстрее, чем хотелось бы; теплопроводность. Параметр, на которые строители ориентируются, рассчитывая толщину кладки и/или утеплителя. иллюстрации: каталог компании АЛЕКС-ГРУПП