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Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно

Отделка натуральным камнем — долговечно, надежно, величественно

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 9:49 07.11.2020

Внутренняя и внешняя отделка дома – финал любой стройки, защита и декор, стиль и характер здания. Тут уж «просто штукатуркой по-быстрому» не обойтись. Отделка натуральным камнем – оптимальное решение. Она не только функциональна, практична, надежна, но и эстетична. Английская поговорка «Мой дом — моя крепость» как нельзя лучше характеризует ее. Согласитесь, что-то в этом есть от средневековых замков и добротных сказочных особняков и башен.

Одно из главных достоинств отделки натуральным камнем – вариативность. Выбор материалов – на любой вкус и кошелек. Где и как выбираем? Алгоритм прост. Шаг первый: переходим по ссылке http://kievstone.com.ua/ на сайт салона камня «Киевстоун». Шаг второй: изучаем каталог, определяемся с материалом, типом камня, применением, ценами. Шаг третий: оформляем заказ и определяемся с доставкой. Учитывая широкий ассортимент отделочных материалов и разумные цены, предложенный алгоритм не только понятный, но и выгодный.

Выбор натурального камня приятно удивит даже самых взыскательных мастеров и заказчиков. Здесь представлены:

  • демократичный ракушечник и благородный гранит, декоративный мрамор и нарядный оникс, практичный бут и популярный травертин, переживший века кирпич и прочный кварцит…

Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно

Хорошо, когда вы четко знаете, какой материал для облицовки нужен, какой камень полностью соответствует предъявленным требованиям, в том числе общей стилистике здания и дизайну. А если нет? Для знатоков небесполезной будет опция поиска по артикулу. Тем, кто не хочет листать весь каталог, поможет набор фильтров: по типу камня, цветовой гамме, вариантам применения и цене.

Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно

Процесс – в четыре клика. Предположим, речь идет об облицовке фасада кварцито-песчанником (популярный камень, не уступающий в прочности граниту, износоустойчивый, качественный, недорогой) желто-коричневого тона, по…демократичной цене. Решение – выбор профессионалов: меркат шлифованный (артикул KV-02), длина – произвольная необрезная, ширина от 2 до 6 см, толщина 1 см.

Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно

Уверены, что нельзя ограничиваться в поиске одним результатом? Меняйте фильтры, изучайте варианты. Отделка натуральным камнем вашего дома начинается здесь.

Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно

Отметим, что ознакомиться «поближе» (как говорится, потрогать и «посмотреть руками») можно в сети салонов камня «Киевстоун». Адреса, схемы проезда, контакты, телефоны представлены на сайте kievstone.com.ua. Однако не спешите покидать Интернет-портал. Здесь вы можете оставить предварительный заказ, получить онлайн-консультацию профессионалов. И не забудьте о полезном разделе «Распродажа». Акционные цены переубедят любого скептика, все еще ратующего «за просто штукатурку».

иллюстрации: каталог компании «KievStone»

Отделка натуральным камнем - долговечно, надежно, величественно

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