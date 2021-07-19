Отдых по-симферопольски: в столице Крыма появилась «пляжная зона»

В столице Крыма открылась альтернатива отдыху на морском побережье. Речь идет об инвестиционном проекте спортивного комплекса на симферопольской улице Гурзуфской.

Два бассейна с подогревом и зоной отдыха, ресторан, а также теннисный корт — теперь необязательно ехать на море или искать место для спортивных тренировок. Пляжная зона рассчитана более чем на 100 человек. Для отдыхающих имеется все необходимое — это шезлонги, бассейны с подогревом, работают детские аниматоры, — сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

Кроме того, на территории комплекса уже три года функционирует теннисный корт.

С министерством экономического развития Республики Крым мы заключили инвестиционное соглашение. На сегодняшний день у нас открыты зона двух бассейнов, ресторан и теннисный клуб. Также у нас большая детская школа на 200 человек, — рассказал директор пляжного клуба.

Планируемый объем инвестиций — более 400 млн. рублей, а количество созданных рабочих мест — порядка 50.