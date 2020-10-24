Осенний Крым порадует своих гостей невероятно живописными пейзажами, низкими ценами на проживание и лечение и яркими фестивалями. Как не потратить астрономические суммы на отдых в Крыму, чем заняться и куда сходить на полуострове в ноябре расскажут эксперты сервиса онлайн-бронирования «Едем-в-Гости.ру».

Бархатный сезон завершен, даже осенние школьные каникулы подошли к концу, и улицы курортных городов Крыма заметно опустели. Ноябрь еще порадует гостей восточного и южного побережий Крыма солнечными днями, когда столбик термометра может взлететь до + 20°C. Пляжный отдых и купание в Черном море в ноябре – только для самых смелых и закаленных туристов, ведь температура воды в Черном море уже не поднимется выше + 12°C.

Гостиницы в Крыму предлагают достойную альтернативу морским ваннам в виде бассейнов с подогревом. В ноябре цены на проживание на полуострове падают. Так вы можете снять стандартный двухместный номер в гостевом доме с отдельным санузлом и кухней всего за 800 – 1000 рублей. Различные бонусные программы предусматривают и санатории Крыма, предлагая лечение на курортах по доступным ценам. Проведите осень в Крыму с пользой для здоровья, тем более, что на полуострове успешно лечат заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, легких и кожи.

Но как же разнообразить отдых в Крыму в ноябре?

Осень придает особое очарование природным достопримечательностям Крыма. Вы можете подняться на канатной дороге Мисхора на знаменитую гору Ай-Петри – визитную карточку Крыма, только не забудьте взять с собой теплые вещи: температура воздуха на вершине – около + 10°C.

Загадочная Долина привидений в 10 километрах от Алушты в ноябре предстанет перед вами в своем золотом обличии. Дождливые ноябрьские дни раскроют перед вами всю мощь и красоту крымских водопадов Джур-Джур, Учан-Су и Арпат, практически отсутствующих в засушливый летний сезон. Добираться к природным красотам лучше на автомобиле или с организованной экскурсионной группой.

Дождливый день обязательно скрасит поход в музеи Крыма. Особенно приятно посещать в ноябре знаменитые крепости и дворцы полуострова без толп и очередей. Ливадийский, Воронцовский, Массандровский дворцы и, конечно же, знаменитое Ласточкино гнездо на мысе Ай-Тодор близ Ялты открыты для посещения и рады гостям в любое время года.

Спокойный размеренный отдых в Крыму в ноябре дополнят прогулки по красивейшим набережным и паркам курортов Крымского полуострова. Ежегодно в Никитском ботаническом саду неподалеку от Ялты проходит красочный Бал хризантем. Главный цветочный фестиваль полуострова обычно стартует в октябре и является самым ярким событием осени.