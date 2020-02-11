Отдых в отелях: каким он должен быть, чтобы понравиться детям и их родителям

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, как отелям сделать курортный отдых более удобным для детей и их родителей.

Большинство туристов (32,26%), отдыхающих с детьми на курортах России, хотели, чтобы в отелях чаще организовывали различные детские развлечения, мастер-классы и работал детский аниматор. В пятерку самых желанных услуг для семейного отдыха с детьми во время летних каникул вошли также услуги няни, бесплатный прокат спортивного инвентаря, детские площадка и меню, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых желанных услуг отелей для детского отдыха:

1. Аниматор (детские развлечения, мастер-классы), 32,26%

2. Няня/бэбиситтер, 14,52%

3-4. Бесплатные самокат, велосипед, скейтборд, ролики и детская площадка (горка, качели, др.), 12,9%

5. Детское меню, 9,68%

6. Бассейн для детей, 6,45%

7. Игровая комната/детский уголок, 4,84%

8. Детская литература и настольные игры, 3,23%

9-10. Контактный мини-зоопарк и свежее молоко и другое детское доп. питание, 1,61%