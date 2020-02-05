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«Откровение» Госсекретаря США: «Крым навсегда потерян Украиной»
Фото: НВ

«Откровение» Госсекретаря США: «Крым навсегда потерян Украиной»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 05.02.2020

Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для «незалежной» потерян навсегда. Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США». В ответ госекретарь заявил, что «вопрос Крыма закрыт».

Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать,— цитирует НВ ответ госсекретаря США, переданный изданию неназванным участником встречи с Помпео.

Украинские активисты-«грантоеды», присутствовавшие на встрече с «большим белым господином», сильно расстроились.

По выражению лица Помпео было понятно — у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму, – отметили они.

«Откровение» Госсекретаря США: «Крым навсегда потерян Украиной»

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