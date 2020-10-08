Открытие Многофункционального медицинского Центра позволит повысить качество лечения в Крыму

После передачи министерству здравоохранения РК в оперативное управление Многофункционального медицинского Центра (он уже готов к вводу в эксплуатацию), учреждение будет функционировать как структурное подразделение ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» с 15 отделениями. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

В основном это отделения хирургического профиля, региональный сосудистый центр, который оказывает экстренную помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, региональный сосудистый центр для больных с острым коронарным синдромом, — сказал министр.

По его словам, высокотехнологическая помощь оказывается и сейчас, в действующей Республиканской клинической больнице им. Н.А.Семашко.

В новом структурном подразделении установлено два магнитно-резонансных томографа, два компьютерных томографа, которые имеют специальные кардиологические приставки для детализации патологических процессов, а также два ангиографических комплекса, необходимых для проведения эндоскопических и эндоваскулярных операций. В структурном подразделении будет 732 койки, 16 операционных, пищеблок, баклаборатория.

После перемещения больницы в новое здание оказание медицинской помощи будет унифицировано. Использование мультидисциплинарного подхода при лечении пациентов с обеспечением консультаций смежных специалистов позволит улучшить качество и эффективность лечебных процессов, ускорит диагностический процесс и выздоровление, — подчеркнул Остапенко. — Учитывая активное внедрение Минздравом Крыма практики амбулаторного лечения больных новой коронавирусной инфекцией по соответствующим показаниям и критериям, и оптимизацию работы первичной сети здравоохранения, происходит планомерное и постепенное освобождение коечного фонда в развернутых госпиталях, что обеспечивает своевременную госпитализацию пациентов, имеющих показания для лечения в стационарных условиях.

В случае крайней необходимости инфекционный стационар на базе структурного подразделения будет развернут в течение нескольких суток.