Открытые крыши Санкт-Петербурга

Питер — многоликий город, и одна из его сторон открывается как раз тогда, когда вы смотрите на него сверху. Хотите познакомиться с Санкт-Петербургом с неожиданной стороны? Добро пожаловать на открытые крыши. Крыши бывают официальными и нет. «Официальные» означает, что вход туда свободный и у вас не будет возможных проблем с полицией и не только. Заказать такие экскурсии можно на сайте ТопРуф.

Одна из самых известных и доступных открытых питерских крыш находится в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте, 74. Чтобы туда попасть, поднимитесь на пятый этаж лофта и поговорите с администратором. Нужно будет заплатить небольшую сумму (100-150 рублей) за вход. На этой крыше нельзя курить, и вид с нее открывается не самый впечатляющий из всех возможных, зато попасть туда действительно легко. На крыше бывают выставки, в зимнее время перед выходом на нее можно купить глинтвейн или другой горячий напиток, чтобы пить его, глядя на город.

Другие официальные крыши:

«Невский берег» (Невский проспект, 122);

Roof Cinema (Канал Грибоедова, 7);

Летняя площадка HI-HAT (Аптекарский проспект, 4);

Музей-фотосалон Карла Буллы (Невский проспект, 54);

Колоннада Исаакиевского собора (Исаакиевская площадь, 4).

Все это — околотворческие или культурные места. Например, «Невский берег» и HI-HAT проводят мастер-классы, концерты и общеобразовательные программы. В Roof Cinema можно посмотреть кино. Музей-фотосалон Карла Буллы — это пространство, в котором при посещении выставки можно заодно и выйти на крышу. Ну а колоннада — известная смотровая площадка, к тому же, очень красивая.

На немалое количество открытых крыш также можно попасть, если пойти в ресторан — они любят устраивать террасы на свежем воздухе.

Если вы посетите ресторан «Макаронники» (пр. Добролюбова, 16), или «Москва» (Невский проспект, 114-116), то заодно и полюбуетесь видом с крыши. Таких ресторанов немало, поэтому вы можете выбрать место на свой вкус.

Неофициальные крыши

Это крыши жилых домов. Список таких крыш, к сожалению, не всегда актуален, потому что иногда выходы на них перекрываются бдительными жильцами. Нужно также помнить о правилах безопасности: не брать на крышу алкоголь, одеваться удобно, не шуметь и не оставлять мусор, чтобы не спровоцировать жильцов на активные действия против вас.

Помимо этого надо просто быть осторожными — излишняя храбрость здесь неуместна. Чтобы попасть на некоторые крыши, надо сначала пройти в парадные, которые могут быть закрыты — придется подождать, пока кто-нибудь откроет дверь.

Вот ряд крыш, которые открыты на момент 16 мая 2021 года:

Васильевский остров, 12 линия, 33. Нужно войти под арку и пройти направо до парадной «лестница 3».

Дом напротив Пушкинской, 7, совсем рядом с Институтом Кино и Телевидения. Забраться на крышу с видом на площадь Восстания можно по пожарной лестнице, которая стоит справа во дворе.

Набережная Кутузова, вход в арку направо, напротив банка прямо за домом графа Кушелева-Безбородко (напротив банка). Из арке видна парадная, через которую можно попасть на крышу — надо просто пройти на чердак.

Загородный проспект, дом, который находится за Subway. Справа в арке есть дверь, которая вам нужна — правда, обычно она закрыта.

Московский пр., 37/1. Позади магазина «Винотека Fort» в ворота, под арку и направо до парадной с домофоном «Eltis» — дергайте посильнее дверь, чтобы ее открыть. Чтобы попасть на чердак, надо снять цепочку, которая закрывает решетку на входе.

Дом с колоннами на улице Куйбышева. Чтобы соориентироваться, ищите мемориальную доску Н.Д. Антонову. Это жилая сталинка с очень внимательными жильцами, поэтому будьте особенно тихими на крыше, чтобы не попасть в неприятности.

фотографии предоставлены компанией ТопРуф