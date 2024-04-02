Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Отопительный сезон в Симферополе завершен
актуально в республике
Отопительный сезон в Симферополе завершен
Фото: администрация Симферополя

Отопительный сезон в Симферополе завершен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:40 02.04.2024

2 апреля с 00:00 часов в Симферополе завершен отопительный сезон. Ознакомиться с соответствующим постановлением администрации крымской столицы можно по ссылке.

Отметим, что конец марта – начало апреля стали даже не аномально теплыми, а рекордно жаркими (в Симферополе был побит температурный рекорд 1941 года).

Зато завтра, 3 апреля, погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому  тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 С; днем +16…+21 С, в горах +9…+14 С.

Узнайте больше:  Мартовское таяние снегов в горах Крыма обеспечило полноводность рек и наполнение водохранилищ

Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.