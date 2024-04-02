Отопительный сезон в Симферополе завершен

2 апреля с 00:00 часов в Симферополе завершен отопительный сезон. Ознакомиться с соответствующим постановлением администрации крымской столицы можно по ссылке.

Отметим, что конец марта – начало апреля стали даже не аномально теплыми, а рекордно жаркими (в Симферополе был побит температурный рекорд 1941 года).

Зато завтра, 3 апреля, погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 С; днем +16…+21 С, в горах +9…+14 С.

Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.