«Отработанный свинец» — на свалку отправить нельзя, но можно на нём заработать

«Отработанный свинец» — это выработавшие свой срок эксплуатации детали, изделия и компоненты для оборудования, в составе которых есть этот самый свинец. Это тяжёлый цветной металл, обладающий весьма примечательным свойством — высокими показателями стойкости к радиационному излучению. Поэтому, говорят специалисты, спрос на лом свинца перманентно растёт, что, разумеется, отражается на его стоимости в пунктах металлолома — по ссылке актуальные цены на материал в Москве.
Впрочем, не всё так просто: стоимость свинца может отличаться как в зависимости от того, какой пункт приёма осуществляет его скупку, так и от ряда характеристик самого металла. А именно цена свинца напрямую зависит от:
- его химического состава и соответствия ГОСТам. Этот показатель определяют специалисты в ходе визуального осмотра.
На цену влияют качество и чистота металла. При переработке важно сохранить оригинальный химический состав, все механические детали и загрязнения полностью удаляются из вторсырья. Чем выше процент засора, тем меньше стоимость металлолома, — отмечают компании «Интерлом», специализирующейся на приёме цветного и чёрного металла.
- от состояния лома и его объёмов. Чем больше «партия», тем большую сумму можно будет выручить за металлолом.
- от того привозят ли лом на пункт приёма сами продавцы или же это делают специалисты скупающей вторсырьё компании.
Какие отработанные изделия и компоненты содержат «самый дорогой» свинец?
- аккумуляторы;
- пластины ИБП;
- кислотные батареи;
- защитные пластины.
Перечень, естественно, неполный. Исчерпывающую информацию по этому поводу можно получить, обратившись непосредственно к специалистам пунктов приёма данного вида вторичного сырья. Здесь также стоит отметить, что скупка свинца специализированными предприятиями возможна в объёме от 1 кг до нескольких тонн.
«Стоит ли овчинка выделки», в принципе? Да, однозначно. Причём не только с точки зрения денег, которые можно получить за сдачу металлолома. Суть ещё и в том, что детали, содержащие свинец — тем более в большом объёме — небезопасны как для людей, так и для окружающей среды. Они должны быть должным образом переработаны, потому как токсичны!
Продажа свинцового лома – это самое выгодное решение для тех, кто хочет избавить себя от потенциально опасного металла и компенсировать часть расходов на обновление оборудования, — подчёркивают в компании «Интерлом».
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