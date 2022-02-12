«Отработанный свинец» — на свалку отправить нельзя, но можно на нём заработать

«Отработанный свинец» — это выработавшие свой срок эксплуатации детали, изделия и компоненты для оборудования, в составе которых есть этот самый свинец. Это тяжёлый цветной металл, обладающий весьма примечательным свойством — высокими показателями стойкости к радиационному излучению. Поэтому, говорят специалисты, спрос на лом свинца перманентно растёт, что, разумеется, отражается на его стоимости в пунктах металлолома — по ссылке актуальные цены на материал в Москве.

Впрочем, не всё так просто: стоимость свинца может отличаться как в зависимости от того, какой пункт приёма осуществляет его скупку, так и от ряда характеристик самого металла. А именно цена свинца напрямую зависит от:

его химического состава и соответствия ГОСТам. Этот показатель определяют специалисты в ходе визуального осмотра.

На цену влияют качество и чистота металла. При переработке важно сохранить оригинальный химический состав, все механические детали и загрязнения полностью удаляются из вторсырья. Чем выше процент засора, тем меньше стоимость металлолома, — отмечают компании «Интерлом», специализирующейся на приёме цветного и чёрного металла.

от состояния лома и его объёмов. Чем больше «партия», тем большую сумму можно будет выручить за металлолом.

от того привозят ли лом на пункт приёма сами продавцы или же это делают специалисты скупающей вторсырьё компании.

Какие отработанные изделия и компоненты содержат «самый дорогой» свинец?

аккумуляторы;

пластины ИБП;

кислотные батареи;

защитные пластины.

Перечень, естественно, неполный. Исчерпывающую информацию по этому поводу можно получить, обратившись непосредственно к специалистам пунктов приёма данного вида вторичного сырья. Здесь также стоит отметить, что скупка свинца специализированными предприятиями возможна в объёме от 1 кг до нескольких тонн.

«Стоит ли овчинка выделки», в принципе? Да, однозначно. Причём не только с точки зрения денег, которые можно получить за сдачу металлолома. Суть ещё и в том, что детали, содержащие свинец — тем более в большом объёме — небезопасны как для людей, так и для окружающей среды. Они должны быть должным образом переработаны, потому как токсичны!

Продажа свинцового лома – это самое выгодное решение для тех, кто хочет избавить себя от потенциально опасного металла и компенсировать часть расходов на обновление оборудования, — подчёркивают в компании «Интерлом».

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