Отрасль промышленности формирует не менее трети консолидированного бюджета Крыма

Крымская промышленность после воссоединения с Россией получила новый импульс развития. Отрасль, в которой сегодня занято порядка 62 тыс. человек, формирует не менее трети консолидированного бюджета республики. Об этом в своем Telegram-канале заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Всего в Крыму функционирует более 4 740 промышленных предприятий, из них 1 771 – в сфере обрабатывающей промышленности. При этом загрузка производственных мощностей системообразующих предприятий составляет 100 %.
По информации Главы республики, Крымский региональный фонд развития промышленности предоставляет льготные займы с низкой процентной ставкой от 1 до 9 % по 11 программам финансирования.
За период работы фонда в промышленное производство привлечено порядка 600 млн рублей. Общая капитализация фонда с начала его деятельности превысила 1 млрд рублей, – сообщил Глава Крыма.
Как отметил Сергей Аксёнов, особой темой остается импортозамещение.
В ближайшей перспективе на ряде предприятий планируется реализация важных импортозамещающих проектов в отраслях машиностроения, производстве строительных материалов, парфюмерно-косметической отрасли, – заявил Глава республики.
Кроме того, разработано «Промышленное меню» республики, в которое вошли инвестиционные площадки, инфраструктурные промышленные проекты, меры государственной поддержки. Также рассматривается возможность реализации инвестиционных проектов по созданию новых промышленных предприятий в сфере производства строительных материалов, электронных компонентов и пластиковых труб.
Благодаря реализации национального проекта «Производительность труда» в Крыму сокращаются затраты на производство продукции, достигнут рост производительности труда не менее 5 % в год.
Сергей Аксёнов подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания мер поддержки отрасли и поиска оптимальных путей решения существующих проблемных вопросов.
Одна из ключевых проблем – это нехватка квалифицированных кадров. Стратегическая задача – обеспечить рост промышленного производства не менее чем на 1,7 % ежегодно. Это требует большой и напряженной системной работы, – считает Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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