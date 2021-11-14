Отряд кораблей Черноморского флота прибыл в порт Алжир для участия в международном учении

Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и спасательного буксирного судна «СБ-742» из числа постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море прибыл в порт Алжир для участия в международном учении «Совместные военно-морские маневры – 2021» с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, учение продлится до 20 ноября. В ходе береговой фазы экипажи российских и алжирских кораблей проведут учения по связи, брифинги по эпизодам совместных действий, тренировки досмотровых групп, проведут показательное учение по борьбе за живучесть и предпоходовую конференцию пред морской фазой учения.

Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки. В соответствии с согласованным сторонами протоколом, учением руководит представитель ВМС Алжира — командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин. Руководителем учения от российской стороны назначен командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

От ВМС Алжира в учении принимают участие: фрегат «Харрад» с вертолётом на борту, учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолёт и поисково-спасательный вертолёт.