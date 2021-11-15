Отряд кораблей Черноморского флота принимает участие в учении с кораблями ВМС Алжира

Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и спасательного буксирного судна «СБ-742» из числа постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море принимает участие в международном учении «Совместные военно-морские маневры – 2021» с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики.

От ВМС Алжира в учении принимают участие: фрегат «Харрад» с вертолётом на борту, учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолёт и поисково-спасательный вертолёт.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, морская фаза учения пройдет 16-17 ноября в юго-западной части Средиземного моря, в полигонах боевой подготовки ВМС Алжира.

На выходе в море российские и алжирские моряки отработают взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море: пиратства, незаконной транспортировки грузов, террористической деятельности, распространения оружия массового поражения. На период проведения морской фазы учения сформирован единый штаб международного корабельного соединения. В соответствии с согласованным сторонами протоколом, командиром объединённого соединения является представитель ВМС Алжира командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин, начальником штаба соединения – командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов. Штаб размещён на борту флагманского корабля ВМС Алжира, — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Итоги учения будут подведены 18-19 ноября на территории военно-морской базы Алжир в береговом штабе учения.