Отзыв об брокере Esperio от Ирины Иванниковой – клиента из Санкт-Петербурга

Заработок на финансовых рынках в немалой степени зависит качества услуг брокерской компании. Здесь важны как технические аспекты – быстрота ответа сервера, удобность торговой платформы, так и надежность брокера – его репутация, насколько быстро и удобно он выводит деньги с депозита и тд. В нашем обзоре речь пойдет о международном брокере Esperio, который предоставляет посреднические услуги на рынке форекс уже несколько лет. Что думают о сотрудничестве с этой компанией клиенты Эсперио? Какие достоинства и недостатки они отмечают в своих отзывах.

Почему работать с брокером Эсперио выгодно: мнение трейдера

Брокер Эсперио предлагает клиентам воспользоваться лицензионной торговой платформой Metatrader 4.0., имеющей удобный интерфейс и возможность построения нескольких вариантов графиков на разных таймфреймах. В арсенале у брокера Esperio свыше 500 торговых инструментов – от валютных пар до CFD на акции и криптовалюту. Особенно стоит отметить высокое кредитное плечо 1:1000, которое доступно клиентам компании.

Вот, что пишет о преимуществах работы с брокером, клиентка Эсперио Ирина Иванникова:

Впервые услышала об этом брокере от своих знакомых, которые уже торговали с компанией. Почитала, что пишут в интернете об Эсперио. Отзывов откровенно негативных не встретила. Критика, если и высказывалась, то не больше, чем по другим компаниям. Но в отличие от конкурентов, многие сервисы и предложения Эсперио мне понравились. Решила открыть счет: прошла регистрацию на их сайте, внимательно посмотрела все условия сотрудничества. Информация изложена довольно понятно, как о самом брокере, так и о торговых условиях. Например, отсутствует минимальный депозит, демо-счет без каких-либо ограничений, что для меня, как для новичка, очень важно. Понравилась работа техподдержки, менеджеры всегда на связи и готовы помочь в решении многих вопросов, терпеливы и внимательны. Хотя вопросы от новичков могут загнать в ступор любого. Мне посоветовали пройти бесплатное обучение на курсах Эсперио. Я с радостью согласилась. Теперь изучаю торговлю на форекс более углубленно, решилась на следующий этап обучения – платные курсы. Кредитное плечо у брокера – большой плюс для таких трейдеров, как я, у которых ограничена сумма на депозите. В настоящее время я уже зарабатываю на реальном счете. За 8 месяцев я даже увеличила свой депозит на 20%.

Удобное пополнение счета и вывод денег

Пополнение и вывод денег у брокера Эсперио также предполагает массу вариантов. Это и банковские счета, карты, электронные платежные системы и криптовалюты. Но нужно иметь в виду, что не всеми из них вы сможете воспользоваться, если не пройдете процедуру верификации – то есть вам нужно подтвердить личные данные через личный кабинет.

Обучение торговли

Преимуществом компании Esperio является программа обучения, о которой уже шла речь выше. Она разбита на 3 отдельных курса по уровню сложности.

Брокер Esperio предлагает всем желающим пройти курс для начинающих бесплатно. Обучение включает изучение основных понятий торговли на финансовых рынках, принципы и стратегии трейдинга, изучается работа популярной торговой платформы Metatrader 4.0, а также даются ценные советы от опытных трейдеров. Длительность обучения – 60 часов.

Следующий ступень обучения от Esperio – курсы для опытных трейдеров, они платные, стоимость 250 долларов. На протяжении 45 часов опытные трейдеры делятся нюансами торговли на рынке, которые недоступны в курсе для начинающих. Каждый слушатель разрабатывает собственную стратегию торговли. На курсе рассматриваются распространенные ошибки трейдеров, проводится анализ последних тенденций на финансовых рынках.

Вот, что пишет о курсах Эсперио клиентка компании Мария Васюченко из Смоленска:

Я прошла обучение в Esperio перед тем, как начать торговать на рынке. Обучение бесплатное, начальный уровень, но за пару недель я смогла понять специфику торговли на бирже, разобраться с торговым терминалом. Мне это показалась недостаточным, и я решила продолжить обучение уже на более серьезном уровне. Я еще учусь, но уже пытаюсь делать свои первые шаги на форекс: пополнила свой счет, начала торговать. Перед этим я несколько месяцев отрабатывала навыки на демо-счете.

Третий курс обучения рассчитан на успешных трейдеров. Стоимость курса – 500 долларов. В отличие от двух первых этапов, здесь лекции проходят в индивидуальном формате. Каждый трейдер вместе со своим коучем проводит анализ своей торговой стратегии, разрабатываются пути увеличения дохода и повышения эффективности торговли на рынке.

Инвестиционная программа

Одним из преимуществ работы с брокером Эсперио является его инвестиционная программа, представляющая сервис автоматического копирования сделок Copy Trading. Сервис позволяет трейдерам зарабатывать на бирже, копируя сделки более опытных коллег. Для этого достаточно выбрать из списка подходящего управляющего, сделки которого будут дублироваться. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть сотрудничество с управляющим трейдером. Но за пользование сервисом и услуги трейдера, с дохода пользователя взимается комиссия.

У Эсперио работает много успешных трейдеров, которые делятся своими навыками с другими клиентами при помощи сервиса копирования сделок. Вот, что пишет один из трейдеров:

Работаю на рынке форексе уже лет восемь. Пару лет назад зарегистрировался в Эсперио с подсказки таких же трейдеров на одном из форумов. Изначально глянулись условия торговли. А уже после года самостоятельной торговли, решил попробовать подключиться к рейтингу Copy Trading в качестве управляющего. Поначалу клиентов было мало, да и мне было просто интересно, как это все работает, не более того. Но постепенно сервис стал приносить мне доход. Сейчас комиссионные от Copy Trading сопоставимы с моим доходом от трейдинга.

Партнерская программа

Еще одной возможностью неплохо заработать является партнерская программа Эсперио. Подключиться к ней может любой желающий, зарегистрированный на сайте брокера. За каждого привлеченного клиента, совершившего определенные действие (в данном случае действием считается верификация или пополнение счета), партнер получает комиссионные. Брокер Эсперио платит 20 долларов, если клиент прошел верификацию на сайте, и 500 долларов – если он пополнил счет на любую сумму.

Резюме

Как свидетельствуют отзывы клиентов, Эсперио – надежный брокер. Быстрый вывод денег, высокое кредитное плечо, стабильная техподдержка, а также сервис автоматического копирования сделок, — все это склоняет профессиональных трейдеров и новичков в пользу того, чтобы выбрать эту брокерскую компанию в качестве партнера и зарабатывать вместе с ней.