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Озвучен новый состав Правительства Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Озвучен новый состав Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:15 09.11.2020

Новый состав Правительства Севастополя объявил сегодня Губернатор города Михаил Развожаев.

На прошедшей неделе основные назначения в новой структуре Правительства состоялись. Исполняют обязанности шесть заместителей Губернатора, пятеро внесены на согласование в Законодательное Собрание Севастополя. Согласование состоится завтра. Что касается заместителей Губернатора, в нашу команду пришел Игорь Анатольевич Михеев. Он после согласования будет курировать, и сейчас он уже назначен и. о. вице-губернатора, образование, науку, культуру, спорт и молодежную политику, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.  

Директорами Департаментов – членами Правительства Севастополя назначены:

  • директором Департамента внутренней политики – Бездольный Сергей Юрьевич,
  • директором Департамента образования и науки – Богомолова Елена Николаевна,
  • директором Департамента труда и социальной защиты населения – Борисенко Станислав Владимирович,
  • директором Департамента природных ресурсов и экологии – Гаврилова Юлия Анатольевна,
  • директором Департамента капитального строительства  – Гапицонов Илларион Юрьевич,
  • директором Департамента архитектуры и градостроительства   – Жукалов Максим Александрович,
  • директором Департамента цифрового развития – Осипова Александра Александровна,
  • директором Департамента экономического развития – Профатилов Денис Александрович,
  • директором Департамента финансов –  Штоп Владимир Викторович.

Также директора Департаментов – руководители исполнительных органов государственной власти назначены:

  • директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Кирпичников Вадим Михайлович,
  • директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Кузнецова Оксана Борисовна.

Исполняют обязанности директоров Департаментов:

  • Горлов Евгений Сергеевич – Департамент городского хозяйства,
  • Кормачева Екатерина Александровна – Департамента здравоохранения,
  • Департамента общественной безопасности Краснокутский Алексей Викторович.

Озвучен новый состав Правительства Севастополя

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