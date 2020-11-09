Озвучен новый состав Правительства Севастополя

Новый состав Правительства Севастополя объявил сегодня Губернатор города Михаил Развожаев.

На прошедшей неделе основные назначения в новой структуре Правительства состоялись. Исполняют обязанности шесть заместителей Губернатора, пятеро внесены на согласование в Законодательное Собрание Севастополя. Согласование состоится завтра. Что касается заместителей Губернатора, в нашу команду пришел Игорь Анатольевич Михеев. Он после согласования будет курировать, и сейчас он уже назначен и. о. вице-губернатора, образование, науку, культуру, спорт и молодежную политику, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.