Озвучен новый состав Правительства Севастополя

Новый состав Правительства Севастополя объявил сегодня Губернатор города Михаил Развожаев.
На прошедшей неделе основные назначения в новой структуре Правительства состоялись. Исполняют обязанности шесть заместителей Губернатора, пятеро внесены на согласование в Законодательное Собрание Севастополя. Согласование состоится завтра. Что касается заместителей Губернатора, в нашу команду пришел Игорь Анатольевич Михеев. Он после согласования будет курировать, и сейчас он уже назначен и. о. вице-губернатора, образование, науку, культуру, спорт и молодежную политику, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.
Директорами Департаментов – членами Правительства Севастополя назначены:
- директором Департамента внутренней политики – Бездольный Сергей Юрьевич,
- директором Департамента образования и науки – Богомолова Елена Николаевна,
- директором Департамента труда и социальной защиты населения – Борисенко Станислав Владимирович,
- директором Департамента природных ресурсов и экологии – Гаврилова Юлия Анатольевна,
- директором Департамента капитального строительства – Гапицонов Илларион Юрьевич,
- директором Департамента архитектуры и градостроительства – Жукалов Максим Александрович,
- директором Департамента цифрового развития – Осипова Александра Александровна,
- директором Департамента экономического развития – Профатилов Денис Александрович,
- директором Департамента финансов – Штоп Владимир Викторович.
Также директора Департаментов – руководители исполнительных органов государственной власти назначены:
- директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Кирпичников Вадим Михайлович,
- директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Кузнецова Оксана Борисовна.
Исполняют обязанности директоров Департаментов:
- Горлов Евгений Сергеевич – Департамент городского хозяйства,
- Кормачева Екатерина Александровна – Департамента здравоохранения,
- Департамента общественной безопасности Краснокутский Алексей Викторович.
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