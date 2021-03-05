Озвучены имена победителей программы «Амбассадоры Тавриды»

Завершился конкурсный отбор официальных представителей арт-кластера «Таврида». На протяжении месяца молодые деятели культуры и искусства выполняли творческие задания, проходили собеседования, чтобы стать официальными представителями арт-кластера в своем регионе. В этом году более 300 участников из России отправили свои заявки на конкурсный отбор. Самым активным регионом оказался Санкт-Петербург, 17 человек оттуда боролись за возможность стать амбассадором арт-кластера. В итоге от каждого субъекта РФ был выбран официальный представитель «Тавриды».

Конкурс состоял из двух этапов: творческое испытание и собеседование с успешными кандидатами. Будущие амбассадоры придумывали концепцию мероприятия, которое могло бы популяризировать креативные индустрии в регионе. Среди предложений были и различные фестивали на открытом воздухе с мастер-классами, и метаигры, и даже гастрольные туры с концертами. С самими творческими, интересными и активными кандидатами после первого этапа отбора состоялось собеседование, по результатам которого в 69 регионах были выбраны 75 амбассадоров. На протяжении года они будут представлять арт-кластер «Тарвида» в своем регионе, — отмечают в пресс-службе АНО «Центр развития культурных инициатив».

Среди победителей конкурса – Земфира Рашитова из Бурятии. Она неоднократно становилась участницей проектов «Тавриды», а также трижды получала гранты от арт-кластера на реализацию своих проектов:

Для меня это важная миссия, я знаю много деятелей культуры среди молодежи республики, и, к сожалению, еще не все знакомы с таким большим проектом, как «Таврида». Я очень хочу, чтобы как можно больше ребят приняли участие в нем. «Таврида» – это место зарождения идей, место, где можно получить поддержку своего проекта, место, где формируется творческое комьюнити.



Еще одним победителем конкурса стала Полина Перовская – руководитель проекта «Всероссийская лаборатория музыкального театра», целью которого является содействие молодежи Ивановской области и других регионов в реализации себя на театральной сцене: