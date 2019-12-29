Весна-лето 2020 года: основа гардероба каждой модницы — платья!

Когда же, как не зимой, задумываться о весенне-летнем гардеробе? Барышни-модницы соврать не дадут: дело это лишь в том случае даёт максимальный результат, если свершается с чувством, толком и расстановкой. Ведь сегодня выбор по настоящему достойной одежды настолько велик, что глаза разбегаются. И можно было бы скупать всё подряд, но шкафы безразмерными не бывают, а кошелёк уж очень быстро начинает жаловаться на безденежье. Так что — сделайте себе одолжение и прислушайтесь к профессионалам: если хотите в сезоне весна-лето 2020-го быть довольной своим гардеробом, то начинайте «собирать» его прямо сейчас. Главный момент, который стоит учесть: в этом году в фаворе платья! Причём, отмечают в магазине https://jk-style-fashion.com, самые разные: цветные, однотонные, сложно скроенные и простенькие… На каких моделях и фасонах остановить свой выбор, чтобы не прогадать? Учесть необходимо несколько основных моментов:

Во-первых, в грядущем сезоне платья должны быть насыщенных цветов, но от «искусственных», вроде «салатовый вырвиглаз», а также откровенно «ядовитых» лучше отказаться. Не их это год точно. Красный, чёрный, изумрудный, розовый, бордо — делайте ставку на сочные тона и попадёте в точку.

Во-вторых, натуральные ткани по-прежнему «правят бал». Бархат, кстати, весной-летом 2020-го — в ряду самых знаковых материалов.

В-третьих, в моде подчёркнутая женственность. При этом не только приветствуются, но и настоятельно рекомендуются сложные модели — с рукавом на одну руку, с широкой горловиной, открывающей плечи, с высокими разрезами и т.д. Причём такие фасоны в 2020 году характерны как для одежды на день, так и для вечерней.

В-четвёртых. Если вы до сих пор ещё не открыли для себя платья в горошек или с цветочным принтом, то грядущие весна-лето тот самый сезон, когда такие вольности не просто можно, а и нужно себе позволить!

В-пятых. Воланы, плиссе, пайетки, драпировка, платья на тонких бретелях и «беби долл»… Весенне-летний сезон 2020 года разрешает не сдерживать фантазию и не ставит ограничений по выбору моделей. Тот вариант, когда можно всё и чуточку больше.

И ещё. В 2020-ом мода «даёт добро» на вольную трактовку извечно самого спорного вопроса — длина платьев в грядущем сезоне может быть любой! Мини, миди, платья в пол… Что хотите, то и выбирайте. Главное, чтобы платье сидело как влитое и безусловно вам шло.

иллюстрации: jk-style-fashion.com