Пакеты Zip-lock — универсальная упаковка, гарантирующая полную герметичность, и комфорт в использовании

Пакеты Zip-lock, пожалуй, из той категории упаковочных материалов, которые сегодня «стоят на службе» практически повсеместно. И это не удивительно, потому что такая упаковка отвечает главным параметрам: она удобна в эксплуатации для пользователей, при этом гарантировано отлично «работает на продукцию». Почему так? В компании «Полимер Синтез», которая производит и реализует пакеты зип лок оптом, отмечают главные особенности упаковки этого типа:

Zip lock пакеты — это полная герметичность. Благодаря этому удается уберечь содержимое от негативного воздействия окружающей среды. К тому же пакетики зип лок, в отличие от полиэтиленовых, легко закрываются и не теряют форму даже после многократного использования. Пакет можно открывать и закрывать любое количество раз.

Zip-lock пакеты — что нужно знать

У пакетов Zip-lock далеко не одно название — их также именуют «пакеты с замком», «пакеты с застёжкой», грипперы, зиплоки. Популярность во многом обусловлена тем, что этот тип упаковки исключительно «заточен» для акцентирования внимания потребителей на конкретном товаре. И сегодня пакеты Zip-lock, благодаря своей универсальности, используют компании и предприниматели, работающие в самых разных сферах производства и торговли. Их используют для упаковки:

продуктов питания;

лекарственных препаратов;

косметических средств;

«мелочей» из строительной сферы;

порошкообразных веществ;

фурнитуры;

изделий для рукоделия и т.д.

При этом такая упаковка малобюджетна, то есть у производителей есть возможность экономить на «одежде» товара, при этом презентуя его в наилучшем виде.

Огромный плюс и в том, что при покупке товаров в пакетах Zip-lock, покупатели получают фактический бонус — товар они могут хранить в его «родной» упаковке без ущерба для качественной составляющей. По той простой причине, что зиплоки:

не боятся перепада температурных режимов;

обеспечивают герметичность;

максимально защищают продукт от воздействия внешних факторов;

не теряют функциональных возможностей при неоднократном использовании.

Пакеты Zip-lock: залог успеха — в индивидуальном подходе

Важный момент, связанный с пакетами Zip-lock: их функциональность во многом зависит от того, с использованием каких технологий они производятся, а также из каких материалов. В идеале:

Используется тонкий, но прочный полиэтилен. Многослойные имеют еще дополнительную пленку из алюминия или фольги, благодаря чему создается защитный барьер. Содержимое полностью защищено от попадания пыли, различных микроорганизмов, а также воздействия солнца, — отмечают специалисты компании «Полимер Синтез».

К слову, подсказка для предпринимателей, которые ищут для своего товара совершенную упаковку, представляющую «лицом» не только продукцию, но и сам бренд:

Учитывая потребности бизнеса, можно заказать индивидуальное производство зип-локов. По желанию клиента на поверхность можно нанести логотип и подобрать ту цветовую гамму, которая будет соответствовать фирменному стилю, — говорят в «Полимер Синтез».

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