Паниковать не стоит: 3 февраля в Севастополе завоют сирен

3 марта 2021 года в Севастополе состоится комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

Целью тренировки является отработка своевременного доведения информации и сигналов оповещения до населения, органов управления, а также сил и средств гражданской обороны и РСЧС об опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Кроме того, будет осуществлено прерывание теле- и радиовещания для доведения сигнала «Внимание всем! Проводится техническая проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.