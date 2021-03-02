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Паниковать не стоит: 3 февраля в Севастополе завоют сирен

Паниковать не стоит: 3 февраля в Севастополе завоют сирен

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:58 02.03.2021

3 марта 2021 года в Севастополе состоится комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

Целью тренировки является отработка своевременного доведения информации и сигналов оповещения до населения, органов управления, а также сил и средств гражданской обороны и РСЧС об опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Кроме того, будет осуществлено прерывание теле- и радиовещания для доведения сигнала «Внимание всем! Проводится техническая проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача сигналов является плановой.

Паниковать не стоит: 3 февраля в Севастополе завоют сирен

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