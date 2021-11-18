Пара из Симферополя оказалась наркокурьерами. Наказание на двоих – 19 лет лишения свободы

Пара из Симферополя занималась доставкой и перевозкой крупных партий наркотиков по регионам России для сбыта. Молодые люди были задержаны с поличным оперативниками ФСБ. Итог истории — Балаклавский районный суд Севастополя признал 31-летнего мужчину и 21-летнюю девушку виновными в покушении на торговлю наркотиками.

В Севастополе сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность двух жителей Симферополя, которые признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (части 30 статьи 30 – части 5 статьи 228.1 УК РФ). Гражданин РФ 1990 года рождения и его подруга 2000 года рождения работали курьерами и осуществляли перевозку особо крупных партий наркотиков по регионам РФ с целью их дальнейшего сбыта, — сообщили в УФСБ.

Наркокурьеров задержали, когда они забирали из тайника, расположенного в Севастополе, наркотик «мефедрон» общей массой около 500 граммов. Они планировали продать наркотики в Краснодарском крае, сделав закладки. Также у курьеров изъяли около килограмма наркотического средства «N-метилэфедрон», привезенного ими из Липецка для сбыта в Севастополе.

Балаклавский районный суд Севастополя приговорил мужчину, как организатора преступной схемы, к наказанию в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщницу – к 8,5 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.